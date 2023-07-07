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Сводка новостей от 7 июля 2023

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург
В планах Его Святейшества традиционная поездка в Спасо-Преображенский Валаамский монастырь…

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-ПетербургВечером 7 июля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербург, сообщает Патриархия.Ru.

В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков), руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н. Державин.

В аэропорту Пулково Святейшего Владыку встречали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятельница Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке г. Санкт-Петербурга игумения Людмила (Волошина), духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

На 8, 9 и 12 июля запланированы Патриаршие богослужения в Санкт-Петербурге, 10−11 июля Предстоятель Русской Православной Церкви посетит Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь.

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