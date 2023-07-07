Русская линия
Сводка новостей от 7 июля 2023

Зеленский обсудит с Патриархом Варфоломеем передачу Киево-Печерской лавры Фанару
Греческие СМИ сообщают о том, что президент Украины, поручивший изгнать монашествующих из обители, намерен передать её грекам…

Владимир Зеленский и Патриарх Варфоломей8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретится на Фанаре с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, чтобы обсудить вопрос передачи Киево-Печерской лавры под управление Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Согласно информации греков, давление на Киево-Печерскую лавру усилилось в связи с ожидаемой завтра, в субботу, 8 июля 2023 года встречи Зеленского с главой Фанара.

«Ромфея» пишет, что «в ходе встречи будет обсуждаться вопрос присвоения Киево-Печерской лавре статуса ставропигии Вселенского Патриархата».

Также, по информации «Ромфея», стороны обсудят «другие действия по „объединению“ украинского Православия».

В то же время, пишет издание, монахи Киево-Печерской Лавры не желают ни переходить в «ПЦУ», ни принимать статус ставропигии Константинопольского Патриархата, «и именно это осложняет переговоры».

Ранее, по словам члена комиссии Госэтнополитики по УПЦ Людмилы Филиппович, монахам Лавры предложили три варианта действий — переход к украинским раскольникам, в Константинопольский Патриархат или уехать в Россию.

Русская линия

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Зеленский обсудит с Патриархом Варфоломеем передачу Киево-Печерской лавры Фанару
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