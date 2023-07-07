Праздник Рождества Иоанна Предтечи совершается в воспоминание святого пророка, предвозвещавшего явление Сына Божия во плоти и удостоившего крестить Его во Иордане. Поэтому он прославился как ангел, апостол, мученик, пророк. Он вырос в дикой и бесплодной пустыне, приготовляя себя к великому служению. Своею проповедью он приготовил народ к принятию давно ожидаемого Спасителя.

Святой Иоанн родился от праведных Захарии и Елисаветы вскоре после посещения их Божией Материю. Родные и соседи Елисаветы радовались вместе с нею такой милости Господней над ней.

В восьмой день, по закону иудейскому, надлежало дать имя младенцу. Собравшиеся родственники и знакомые хотели назвать его Захариею, по имени отца. На это Елисавета сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». Все стали говорить: «В родстве твоем нет такого, кто бы назывался таким именем», и стали спрашивать знаками у отца, как он желает назвать сына?

Захария потребовал дощечку и написал: Иоанн ему имя. Все удивились. И тотчас отверзлись уста у Захарии, и он начал говорить, прославляя Бога, и пророчествовать, по внушению Духа Святого, о скором пришествии Спасителя и что Иоанн будет Предтечею его, чтобы приготовить народ к принятию Спасителя.

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, он начал проповедовать в Иудейской пустыне, а затем в окрестностях реки Иордан. Святой Иоанн обличал пороки общества и призывал к покаянию, возвещая о скором пришествии Христа.

Его внешний вид также соответствовал описаниям облика Илии: он носил одежду из верблюжьего волоса, подпоясанную кожаным поясом, а пищей ему служила саранча и дикий мед (Мк. 1:10−16).

Проповедь Иоанна была настолько сильна, что вскоре вокруг него стали собираться ученики, основавшие общину его последователей. Внешним знаком покаяния и духовного обновления Иоанн избрал крещение — омовение в воде и погружение в нее.

Принять крещение пришел и Иисус, о достоинстве которого как Мессии возвещал в своей проповеди Иоанн (Мф. 3: 14−15). Тем самым Иоанн Креститель проложил путь служению и учению Иисуса Христа.

Традиция прославлять Иоанна Крестителя в дни его рождения и мученической кончины сложилась еще в первых христианских общинах. С III века праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко отмечался как восточными, так и западными христианами — его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца правды». В начале IV века праздник был введен в христианский календарь.

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