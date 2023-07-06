Представители Национального заповедника совершили ряд преступлений и нарушили права граждан. Так в Юридическом отделе Украинской Православной Церкви прокомментировали действия членов созданной Министерством культуры комиссии, которые 6 июля 2023 года при содействии полицейских опломбировали три корпуса Святой Успенской Киево-Печерской Лавры, самоуправно ограничив к ним доступ верующих, в том числе были избиты защитники монастыря, сообщает портал «Православная жизнь».

«В результате противоправных и самоуправных действий, без соответствующего решения суда, представителями Заповедника выломаны замки и повреждены двери в 70-м корпусе, являющемся резиденцией Предстоятеля УПЦ, и 69-м корпусе, в которые работники заповедника проникли внутрь, заменили замки и опечатали данные корпуса. Также, путём повреждения дверей, опечатан 71-й корпус, в который представители заповедника уже не проникали», − говорится в заявлении Юротдела.

Отмечается также, что «верующим ограничили доступ к культовым сооружениям, тем самым ограничив конституционно закрепленное право свободно исповедовать любую религию».

«Есть факты избиения людей, пытавшихся не допустить захвата святыни. На многочисленные звонки верующих на телефонную горячую линию „102“ они получали информацию, что на месте находятся сотрудники полиции, поэтому никакого реагирования относительно сообщений о совершении преступлений не происходило», − добавили в Юротделе, уточнив, что вызванная следственная оперативная группа продолжительное время не приезжала на вызов.

Как заверили юристы УПЦ, «по поводу нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений будут поданы сообщения в правоохранительные органы».

Отмечается также, что в настоящее время не утратил силу действующий Договор № 2 от 19 июля 2013 года «о безоплатном пользовании религиозной организацией культовыми сооружениями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, заключенный между Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником и Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви».

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