Украинский суд осудил на пять лет тюрьмы трудника Почаевской лавры Украинской Православной Церкви за «распространение нарративов российской пропаганды в соцсетях». Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, при этом не назвав имени православного исповедника, передаёт СПЖ.

По данным украинских спецслужб, во время пребывания в Почаевской лавре мужчина «скрывал свои прокремлевские взгляды», но пропагандировал их в соцсетях. В СБУ отметили, что в своих соцсетях он якобы «восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и дискредитировал украинских защитников».

Мужчину признали виновным в «коллаборационистской деятельности и оправдании российской агрессии». Кроме того, суд конфисковал у мужчины имущество и запретил занимать любые должности в госструктурах в течение 15 лет.

Стоит отметить, что аресту на Украине сегодня может подвергнуться любой, кто не убоится сообщить о своей принадлежности к Русской Православной Церкви или положительно выскажется в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а потому нет никаких сомнений, что приговорённый к тюрьме трудник является новым русским исповедником.

Сейчас некоторые украинские верующие и даже священники, как некогда Апостол Пётр от Христа, стараются отрешиться от таковых и заявить, что они «не знают этого человека». Однако, рано или поздно правда выйдет наружу, и окажется, что на Украине очень много тех, кто не убоялся и открыто исповедал свою веру перед безбожными властями.

Русская линия