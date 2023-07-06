Последние годы, когда немощь Грузинского Патриарха Илии II стала для всех очевидной, Грузинскую Православную Церковь постоянно сотрясают скандалы. У всех ещё на слуху история с грузинским священнослужителем, оказавшимся в тюрьме за попытку убить Предстоятеля Грузинской Православной Церкви. И вот новая печальная история.

Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II митрополита Шио могли отравить, так как в его крови обнаружены тяжёлые металлы. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по связям с общественностью Грузинской Патриархии протоиерей Андрей Джагмаидзе, передаёт ТАСС.

«Та информация, которая распространяется (об отравлении Местоблюстителя Патриарха — прим. ТАСС) частично правдива. У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определённые изменения. Обнаружены тяжёлые металлы выше нормы», — сказал отец Андрей.

Он также добавил, что Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии сейчас чувствует себя хорошо, продолжает работать. «Я одно могу сказать, что сегодня состояние владыки Шио нормальное. Он работает, участвует во всех процессах, которые связаны с его ежедневной работой», — сказал священник.

Отец Андрей отметил, что Патриархия пока официально не обращалась в правоохранительные органы в связи со случившимся. Одной из версий отравления рассматривается также пищевая интоксикация, однако, как подчеркнул клирик, это маловероятно, потому что владыка Шио питается здоровой пищей.

Ужасает сама мысль о том, что в Православной Церкви могут быть люди, которые готовы попытаться отравить архиерея. Однако, необходимо иметь в виду, что владыку Шио могли желать устранить западные спецслужбы, которым не нравиться слишком независимая позиция Грузинского Патриархата и нежелание грузинских архиереев признавать украинских раскольников. Владыка Шио, как известно, не является симпатизантом «ПЦУ».

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