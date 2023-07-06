Сегодня Святая Церковь установила празднование Владимирской иконе Божией Матери в память спасения России от нашествия хана Ахмата в 1480 г. Это событие вошло в историю под названием «Великое стояние на реке Угре». В 1476 г. хан Большой Орды Ахмат послал в Москву посольство, которое возглавил Ахмет Садык, с грозным требованием полностью восстановить даннические отношения. Понимая, что отрицательный ответ означает войну, Великий Князь Иван III тянул время, переговоры шли долго. Есть сведения, что окончательное решение Иван III принял под воздействием своей жены византийской принцессы Софьи Фоминичны Палеолог, которая якобы с гневом заявила мужу: «Я вышла замуж за Великого Князя Русского, а не ордынского холопа». На встрече с послами Иван III разорвал ханскую грамоту, сломал и растоптал ногами басму (коробочка, заполненная воском с оттиском пятки хана, выдававшаяся послам как верительная грамота). Князь велел умертвить послов, кроме одного, которого отпустил и сказал: «Ступай объяви хану: что случилось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое».

В 1480 г. на Москву устремились несметные полчища хана Ахмата. Им навстречу выступили русские войска. Две армии встретились на реке Угре — левом притоке Оки. 23 июня 1480 г., горячо помолившись Владимирской иконе Божией Матери, к армии в Коломну прибыл и безвыездно находился в ней по 30 сентября Великий Князь Иван III. А вся Москва тем временем молилась своей Заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий и духовник Великого Князя архиепископ Ростовский Вассиан молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Митрополит писал князю соборное послание, в котором призывал его мужественно стоять против врага, уповая на помощь Матери Божией.

Никто не хотел нападать первым, происходили стычки, было сражение в нижнем течении реки, но оба войска — и русское, и татарское — по-прежнему занимали свои позиции на разных берегах Угры. В мелких стычках, дипломатических переговорах прошло несколько месяцев, наступила осень. В начале ноября Иван III отдал приказ отойти на зимние квартиры к Боровску. На берегу Угры он оставил сторожу для наблюдения за татарами. Однако татары вместо того, чтобы атаковать русских, чего опасались московские военачальники, сами бежали. Утром 11 (24) ноября стража увидела, что правый берег Угры пуст. Татары скрытно ночью снялись с позиций и ушли на юг. Стремительное отступление татар более походило на бегство. А вскоре хан Ахмат был убит в Орде. Историки объясняют бегство татар тем, что Ахмат получил известия о набеге русских и их союзников на оставленную Ахматом Орду, наступлением холодов и т. п. Русские православные люди видели в этом факте особое покровительство Небесной Владычицы земле Русской. Река Угра нашими предками была названа «поясом Пресвятой Богородицы». «Да не похвалятся легкомысленные страхом их оружия, — писал летописец, — Нет! Не оружие и не мудрость человеческая, но Господь ныне спас Россию». Так, без всякой битвы, закончилось на Руси монголо-татарское иго. В честь этого события было установлено празднование Владимирской иконе Божией Матери с Крестным ходом в Сретенский монастырь.

Священномученик архиепископ Митрофан (Краснопольский) родился 22 октября 1869 г. в Воронежской губернии и в миру звался Дмитрием Ивановичем. В 1890 г. он окончил Воронежскую духовную семинарию и был рукоположен в сан диакона. Овдовев, в 1893 г. поступил в Киевскую духовную академию, в стенах которой в 1896 г. принял монашеский постриг. Окончив в 1897 г. Академию со степенью кандидата богословия, был рукоположен во иеромонаха и назначен инспектором Иркутской духовной семинарии. В 1902 г. назначен ректором Могилевской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. В западнорусских землях, где сильные позиции имели евреи и поляки, давшие большое число революционеров, довелось служить сщмч. Митрофану в смутные годы первой революции. И он проявил себя как твердый борец за Православие и единство и неделимость России, как стойкий противник либерализма и сепаратизма. Осенью 1907 г. он был избран членом 3-й Государственной Думы от русского населения Гомельской губернии. А незадолго перед тем архимандрит Митрофан был хиротонисан во епископа Гомельского, викария Могилевской епархии. В период своих 5-летних трудов в Госдуме в 1907−12 гг. владыка принял деятельное участие в монархическом и русском националистическом движении. Он регулярно участвовал в заседаниях старейшей патриотической организации — Русского Собрания. Именно он освящал в феврале 1910 г. новое помещение Главного Совета Союза Русского Народа (СРН) в Петербурге. Продолжил свою патриотическую деятельность владыка и после окончания работ 3-й Думы, получив в 1912 г. назначение на самостоятельную кафедру епископа Минского и Туровского. Он принимал активное участие в трезвенническом движении, которое, как и в нынешнее время, было глубоко патриотическим.

В 1916 г. владыка Митрофан был назначен епископом Астраханским и Царевским. Он принимал участие в трудах Священного Собора Российской Православной Церкви, на котором был избран председателем отдела о Высшем церковном управлении. По окончании Собора был возведен в сан архиепископа. 6 июля 1919 г. архиепископ Митрофан был арестован богоборческими властями в Астрахани и в тот же день расстрелян.

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