Константинопольский Патриарх Варфоломей решил в отместку за критику Фанара и нежелание Албанской Церкви признать «ПЦУ» избрать во епископы албанского националиста и раскольника…

5 июля 2023 года Священный Синод Албанской Православной Церкви с недоумением вынужден был реагировать на избрание Священным Синодом Константинопольского Патриархата известного своими националистическими взглядами и замеченного в раскольнических деяниях архимандрита Феофана (Койи) для хиротонии во епископа, сообщает СПЖ.

На официальном сайте Албанской Церкви в связи с этим было опубликовано коммюнике, в котором сказано, что «архимандрит Феофан (Койя) известен православным Албании как лидер раскола».

В Албанской Церкви указали, что отец Феофан родился в Тиране в 1966 году, некоторое время он учился в семинарии в Дурресе, а затем отправился в Румынию, где был рукоположен в диаконы, а потом в священники.

«Вернувшись в страну, он во главе группы ультранационалистов 8 октября 1995 года изгнал служителей Православной Автокефальной Церкви Албании во время совершения Божественной литургии из храма Панагии в городе Эльбасан», — сказано в коммюнике.

На место православных священников в храме Богородицы в Эльбасане архимандрит Феофан поставил «священника» Николая Марку, «рукоположенного» в раскольнической (в то время, — Ред.) Македонской Церкви.

«После этого его сообщник Николай Марку не переставал публично называть Православную Автокефальную Церковь Албании греческой, используя чисто националистическую и политическую терминологию», — сказано в документе.

Более того, «Николай Марку и по сей день продолжает оккупировать историческую православную церковь Эльбасана», — напомнили в Синоде.

Со временем архимандрит Феофан поселился в США, где присоединился к Румынской Церкви. «Он так и не попросил прощения за свои раскольнические действия в первые годы восстановления Православной Автокефальной Церкви Албании», — говорится в коммюнике.

В Албанской Церкви рассказали, что три года назад архимандрит Феофан переехал в Бостон, где предпринял попытку стать епископом Православной Церкви Америки, но получил отказ, так как «руководство ПЦА получило достоверную информацию о его раскольнической деятельности».

В итоге архимандрит Феофан ушёл в Константинопольский Экзархат в США, а архиепископ Элпидофор пообещал ему епископский сан.

В Синоде Албании сообщили, что архимандрит Феофан «был избран епископом Филомелийским, обслуживающим пастырские нужды Албанской православной епархии под юрисдикцией Константинопольской Матери-Церкви».

«Среди православных Албании широко распространено удивление и недоумение по поводу этого неожиданного развития событий, вызванных настойчивостью архиепископа Америки Элпидофора. Мы ограничиваемся необходимым напоминанием о раскольнических проблемах, спровоцированных архимандритом Феофаном во время восстановления из руин многострадальной Церкви Албании», — заявили в Синоде Албанской Церкви.

При этом нельзя исключать, что таким образом Фанар готовит почву к смещению несговорчивого Архиепископа Албанского Анастасия, который хоть и является греком, но отказывается признавать решение Константинопольского Патриархата о выдачи Томоса украинским раскольникам. Владыка Анастасий находится уже в преклонных летах, а потому на Фанаре могут попытаться заменить его на более сговорчивого албанского националиста.

Русская линия