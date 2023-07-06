Сегодня рано утром представители национального заповедника «Киево-Печерская лавра» при поддержке полиции взломали двери в 70-й корпус монастыря, который является резиденцией Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и проникли внутрь, сообщает Патриархия.Ru.

Кроме того, были заменены замки в 69-м и 71-м корпусах лавры, после чего они были опечатаны. Представители правоохранительных органов также начали применять силу в отношении верующих, которые встали на защиту обители.

«Сегодня с утра киевский режим в лице Министерства культуры Украины при силовой поддержке полиции начал захват ряда корпусов Киево-Печерской лавры», — сообщил глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Под надуманным предлогом вооруженные люди ворвались на территорию обители, начали ломать двери и применять насилие к верующим, мирно выступающим против творимого произвола», — добавил В. Легойда.

По его словам, пока в Лавре продолжается это вопиющее беззаконие, все правозащитники молчат, как будто ничего не происходит.

«Впрочем, ничего удивительного. Видимо, у украинской власти карт-бланш на любое насилие против собственных граждан», — заключил представитель Церкви.

В настоящее время Минкульт Украины в лице Заповедника потребовал от монастыря к 10 июля 2023 года «освободить» и 57 и 58 корпуса.

«С целью недопущения препятствования работе Комиссии, Заповедник требует прекратить заселение посетителями корпусов 57 и 58, которые Монастырь использует как отели, освободить корпуса от лиц, которые там проживают до 9:00 10.07.2023 года и предоставить доступ Комиссии для проверки и опечатывания указанных корпусов, а также передать ключи от них», — говорится в письме чиновников.

В указанных корпусах располагаются гостиницы, где живут паломники и гости монастыря.

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