Глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент заявил, что никакой встречи священноначалия УПЦ и представителей ведомства в мае на самом деле не было…

Украинская Православная Церковь не собирается выполнять ультиматум Госэтнополитики Украины и уходить в официальный церковный раскол, как того требуют украинские чиновники. Об этом дал понять глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент, комментируя публикацию перечня требований, которые должна выполнить Церковь по мнению представителей ведомства.

Архиерей заявил, что встреча, о которой упомянул в своём письме глава Госэтнополитики Виктор Еленский, изначально планировалась между главой Минкульта и представителями Киево-Печерского монастыря и имела своей целью обсудить конкретные вопросы дальнейшего функционирования обители.

Со стороны УПЦ по благословению Блаженнейшего Онуфрия в этой встрече принял участие митрополит Климент, ректор Киевской духовной академии и семинарии архиепископ Белогородский Сильвестр, член Духовного собора Лавры архимандрит Нестор, юристы и адвокаты монастыря.

Однако вместо Ткаченко на встречу пришёл Виктор Еленский. Также участвовали исполняющий обязанности директора заповедника М. Остапенко и глава департамента сохранения культурного наследия при Минкульте.

По словам митрополита Климента, встреча имела сугубо практическое значение и была попыткой договориться о судьбе монашествующих Киево-Печерской лавры. Поэтому для архиерея осталось непонятным, почему Еленский «афишировал это событие, как встречу между руководством ГЭСС и членами епископата УПЦ».

По его словам, «господин Еленский высказывал определенные претензии к УПЦ, однако так и не объяснил, как они связаны с разрывом соглашения об использовании лаврских сооружений. Когда же его попросили конкретизировать, какие именно у возглавляемого им государственного органа есть претензии к уставной документации УПЦ или же конкретных действий и заявлений её руководства, глава ГЭСС стал ссылаться на некорректные публикации в прессе и видеоконтент в социальных сетях, чего, безусловно, было недостаточно».

Именно поэтому Еленскому и предложили «сформулировать конкретные предложения, которые позволили бы убрать такие противоречия и расширить спектр сотрудничества музейного учреждения с монастырем».

Однако, как указывает митрополит Климент, «на прямой вопрос юристов Лавры, будет ли означать достижение консенсуса по всем поднятым господином Еленским вопросам изменение политики Минкульта по отношению к Лаврскому монастырю, прекращение судебных процессов и заключение соответствующих соглашений для пользования лаврскими помещениями как самим монастырем, так и Духовной академией, никакого ответа не было озвучено ни самим Виктором Еленским, ни другими присутствующими на встрече его коллегами».

Архиерей указал, что даже выполнение УПЦ пожеланий Госэтнополитики не будут иметь никаких правовых последствий в отношениях Церкви и власти.

«Из текста письма <…> следует, что перечисленные в нем предложения являются лишь плодом личных размышлений руководителя ДЭСС над вопросом взаимодействия в Украине Церкви и государства. Однако эти размышления не содержат никаких гарантий расширения траектории этого взаимодействия. ГЭСС имеет письменные экземпляры аргументированно изложенных позиций по всем вопросам, которые нуждались в уточнении со стороны УПЦ.

Ситуация состоит в том, что при любых ответах от УПЦ на запрос ГЭСС сама эта министерская служба ни разу не засвидетельствовала о готовности гарантировать снятие тех ограничений, которые сейчас испытывают верующие УПЦ в вопросах реализации своего конституционного права на свободу религиозных убеждений, в том числе и относительно угрозы превращения Киево-Печерского монастыря в тотальный музей", — заключил митрополит Климент.

Русская линия