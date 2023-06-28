В поездке викария Святейшего Патриарха сопровождали директор и главный врач Больницы Святителя Алексия Алексей Заров, руководитель сектора по взаимодействию с регионами Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов, сотрудники Синодального отдела по благотворительности, сообщает Диакония.Ru.

В ходе поездки епископ Пантелеимон побывал в церковном медико-социальном центре в Мариуполе, который был открыт в начале января 2023 года Больницей Святителя Алексия при поддержке Синодального отдела по благотворительности. В центре, на базе мобильного госпиталя, оказывают первичную медицинскую помощь, стационарную социальную помощь (прачечная, душевая, обогрев), адресную социальную помощь. За это время в центр поступило 11 045 обращений.

В Мариуполе председатель Синодального отдела по благотворительности встретился также с бригадой волонтеров-ремонтников, которые находятся сейчас в городе. Волонтеры-ремонтники еженедельно вахтами выезжают из Москвы в Мариуполь для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города. Организует выезды Синодальный отдел по благотворительности. С начала марта в Мариуполь съездили 17 смен добровольцев-строителей, 208 человек. За это время они отремонтировали 67 домов. Епископ Пантелеимон посмотрел, как живут волонтеры, ознакомился с объектами и встретился с людьми, которым ремонтируют дома.

В Бердянске епископ Пантелеимон встретился с управляющим Бердянской епархией епископом Бронницким Лукой и сотрудниками епархиального управления. В ходе встречи обсудили запуск учебного курса по подготовке младших медицинских сестер по уходу и вопросы возможного взаимодействия епархии и Синодального отдела по благотворительности в деле помощи беженцам и нуждающимся людям.

В Скадовске представители Синодального отдела по благотворительности встретились с сотрудниками МЧС и передали им для пострадавших от затопления людей генераторы, помпу, осушитель.

На закупку техники Синодальный отдел по благотворительности выделил 1,5 млн рублей. Деньги были собраны на онлайн-платформе «Поможем» на сайте mirom.help. Также на собранные средства — 2,5 млн рублей — для пострадавших от затопления приобрели средства гигиены, бытовой химии и продукты. Сбор на платформе продолжается.

«Церковь готова помогать всем, кто обращается к ней за помощью и кому нужна духовная поддержка, — сказал епископ Пантелеимон, обращаясь к жителям Скадовска. — Вера во Христа всегда была источником радости, утешения, ограждала нас от зла, помогала воспитывать детей и преодолевать напасти. Поэтому для нас очень важно общение со Христом. И чем больше людей это поймёт, тем скорее мы сумеем преодолеть все трудности, которые происходят с нами».

В Голой Пристани епископ Пантелеимон передал пострадавшим жителям продукты и средства гигиены, которые закупили на средства Синодального отдела по благотворительности, а в один из местных храмов — генератор и бензин.

В поселке Лазурное викарий Святейшего Патриарха посетил 3 пункта временного размещения, где находятся эвакуированные люди из зоны подтопления. Сегодня в ПВР находятся около 260 беженцев, большая часть из этих людей — одинокие, пожилые и травмированные люди, которым некуда ехать и которые по разным причинам не могут вернуться к себе домой. Епископ Пантелеимон обошел всех лежачих больных и пообщался с ними.

Также в амбулатории поселка директор Больницы Святителя Алексия Алексей Заров вместе с врачами-добровольцами церковной больницы помогли местным врачам провести прием пациентов. Кроме того, они передали медикаменты от Больницы Святителя Алексия в амбулаторию и стационар поселка. Сегодня в поселковом стационаре находятся около 30 человек. В основном это пострадавшие в зоне подтопления, которые с различными травмами попали в больницу после эвакуации.

В результате обхода стационара и пунктов временного размещения врачи Больницы Святителя Алексия выявили, что 6 пациентов нуждаются в транспортировке в Москву для дальнейшего лечения.

Все это время при одном из ПВР поселка Лазурное работал также мобильный госпиталь Больницы Святителя Алексия. Врачи больницы вели прием в одном из выделенных помещений поселка, а рентген делали в мобильном госпитале. Еще несколько дней врачи церковной больницы останутся в Лазурном, а затем отправятся в другие ближайшие ПВР и Геническ.

Во время посещения Херсонской области представители Синодального отдела по благотворительности встретились с делегацией Джанкойской епархии во главе с руководителем епархиального социального отдела. Представители Джанкойской епархии вместе с руководителем Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиереем Димитрием Кротковым доставили в районы, пострадавшие от затопления, гуманитарную помощь пострадавшим. Джанкойская епархия передала 3 тонны гуманитарной помощи — 300 наборов продуктов и средств гигиены, Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии — 500 наборов бытовой химии, генераторы, топливо, удлинители, которые закупили на средства Синодального отдела по благотворительности.

Также в поселке Лазурное представители Синодального отдела по благотворительности встретились с помощницей руководителя православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» Ростовской епархии Маргаритой Чемышевой. Она доставила пострадавшим на епархиальной газели генераторы, которые закупили на средства Синодального отдела по благотворительности. Кроме того, она привезла средства гигиены и подарки для детей, которые служба помощи Ростовской епархии собрала собственными силами. Для детей были переданы игрушки, мячи, раскраски, канцелярия, портфели.

В завершение поездки в Мелитополе состоялась встреча со священниками. На ней обсуждались перспективы развития социального служения.

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