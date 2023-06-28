В ООН заявили о дискриминации Украинской Православной Церкви на Украине
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека опубликовала соответствующий документ…
Беспокойство «тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против Украинской Православной Церкви, может быть дискриминационным», выражено в «Обзоре ситуации с правами человека на Украине», который опубликовало Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает Седмица.Ru.
В документе отмечается, что в течение отчетного периода (1 февраля — 30 апреля 2023 года) украинское правительство и местные органы власти предприняли ряд мер в отношении Украинской Православной Церкви — в частности, были проведены обыски в храмах и других церковных объектах, были вручены уведомления о подозрении священнослужителям, нескольких из них, «включая одного из главных иерархов УПЦ», поместили под домашний арест.
Кроме того, Министерство культуры Украины досрочно разорвало с канонической Церковью договор аренды Успенской Киево-Печерской лавры, находящейся в государственной собственности. При этом указывается, что «власти приняли во внимание адвокационные усилия ООН и воздержались от действий, которые могли бы привести к насилию», не став принудительно выселять монашествующих из лавры 29 марта, как ранее планировалось.
Также приводятся факты «запретов деятельности УПЦ» со стороны городских и областных советов в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях после того, как это сделали областные советы Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей — даже при том, что такой запрет выходит за рамки полномочий местных советов. Многие местные советы также ходатайствовали о расторжении договоров аренды коммунального имущества с Украинской Православной Церковью.
В апреле 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала всплеск «языка ненависти» и несколько случаев насилия против членов канонической Церкви. «Государственные служащие, блогеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ. В течение отчетного периода Правительство и правоохранительные органы не смогли эффективно противодействовать инцидентам, связанным с „языком ненависти“», — говорится в документе.