Беспокойство «тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против Украинской Православной Церкви, может быть дискриминационным», выражено в «Обзоре ситуации с правами человека на Украине», который опубликовало Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, сообщает Седмица.Ru.

В документе отмечается, что в течение отчетного периода (1 февраля — 30 апреля 2023 года) украинское правительство и местные органы власти предприняли ряд мер в отношении Украинской Православной Церкви — в частности, были проведены обыски в храмах и других церковных объектах, были вручены уведомления о подозрении священнослужителям, нескольких из них, «включая одного из главных иерархов УПЦ», поместили под домашний арест.

Кроме того, Министерство культуры Украины досрочно разорвало с канонической Церковью договор аренды Успенской Киево-Печерской лавры, находящейся в государственной собственности. При этом указывается, что «власти приняли во внимание адвокационные усилия ООН и воздержались от действий, которые могли бы привести к насилию», не став принудительно выселять монашествующих из лавры 29 марта, как ранее планировалось.

Также приводятся факты «запретов деятельности УПЦ» со стороны городских и областных советов в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях после того, как это сделали областные советы Львовской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областей — даже при том, что такой запрет выходит за рамки полномочий местных советов. Многие местные советы также ходатайствовали о расторжении договоров аренды коммунального имущества с Украинской Православной Церковью.

В апреле 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине задокументировала всплеск «языка ненависти» и несколько случаев насилия против членов канонической Церкви. «Государственные служащие, блогеры и лидеры мнений использовали дискриминационную и подстрекающую риторику и открыто призывали к насилию против священнослужителей и сторонников УПЦ. В течение отчетного периода Правительство и правоохранительные органы не смогли эффективно противодействовать инцидентам, связанным с „языком ненависти“», — говорится в документе.

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