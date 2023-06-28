Русская линия
Сводка новостей от 28 июня 2023

В Волгограде открылось региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора
Сопредседателями регионального отделения стали митрополит Волгоградский Феодор, Николай Семисотов и Лев Алферов…

Всемирный Русский Народный Собор27 июня 2023 года в Зале епархиального совета епархиального управления Волгоградской митрополии состоялось Учредительное собрание регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, сообщает сайт Волгоградской епархии.

В заседании приняли участие митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, представители законодательной и исполнительной власти Волгоградской области и Волгограда, общественные деятели, сотрудники епархиального управления.

В начале заседания был представлен документальный фильм о первых шагах Всемирного Русского Народного Собора — 25 лет ВРНС.

По итогам собрания было принято решение учредить региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора.

Определено место нахождения правления отделения — это здание епархиального управления по адресу: Волгоград, ул. Чапаева, 26.

Были избраны сопредседатели регионального отделения в Волгограде: митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, российский политический деятель, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области в Совете Федерации ФС РФ Николай Семисотов и председатель общественного совета при комитете строительства Волгоградской области, Почетный строитель России Лев Алферов.

С 1 февраля 2009 года главой Собора является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заместителями главы ВРНС являются Митрополит Воскресенский Дионисий, Константин Малофеев и Александр Щипков.

В Президиум и Совет ВРНС входят известные российские политики и общественные деятели, представители мира науки, культуры и образования, военачальники, соотечественники из ближнего и дальнего зарубежья.

21 июля 2005 года Всемирному Русскому Народному Собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций. Тогда же было создано представительство ВРНС при ООН.

Будучи на протяжении многих лет всероссийской трибуной общественной мысли, в последние годы ВРНС переживает процесс преобразования в мощный гражданский форум, призванный стать во главе коалиции нравственно ответственных и патриотически ориентированных сил гражданского общества.

Русская линия

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В Волгограде открылось региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора
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