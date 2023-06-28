Президент Украины внёс в Верховную Раду законопроект о переносе праздничного дня в честь Рождества с 7 января на 25 декабря…

28 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект 9431, который предусматривает отмену празднования на Украине Рождества Христова 7 января, а также перенесение дат Дня государственности и Дня защитников и защитниц, совпадающих с православными праздниками Дня Крещения Руси и Покрова Богородицы, сообщает СПЖ.

В пояснительной записке говорится, что «целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря».

Зеленский напомнил, что украинские раскольники в лице «ПЦУ» 24 мая 2023 «на Архиерейском соборе утвердили полный переход с 1 сентября 2023 на новый — новоюлианский календарь, по которому живёт большинство православных церквей мира и которым, в частности, предусмотрено празднование Рождества Христова 25 декабря, а не 7 января».

Как следствие, «перенесение дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда чествуется память выдающегося государственника святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы».

Законопроект предполагает отмену выходных 7 января, 28 июля и 14 октября. Помимо 25 декабря, предлагается сделать выходными 15 июля и 1 октября.

Таким образом, праздники Рождества Христова, День Крещения Руси и Покрова Пресвятой Богородицы (по юлианскому календарю) на Украине ныне будут рабочими днями.

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