Русская линия
Сводка новостей от 27 июня 2023

Кардинал Маттео Дзуппи направляется в Москву
Папский посланник по украинскому урегулированию намерен прибыть в Россию 28 июня…

Кардинал Маттео ДзуппиПапский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи посетит Москву 28−29 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на служба печати Святого престола.

«Председатель Конференции итальянских епископов, архиепископ Болоньи кардинал Маттео Дзуппи совершит поездку в Москву 28−29 июня в качестве посланника Папы Римского Франциска», — говорится в сообщении. Как указывается, основная цель — внести гуманитарный вклад в поиск выхода «из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира».

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. С 15 по 18 июня ряд встреч, в том числе с папой Римским Франциском, провел председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

Как признал владыка Антоний, встреча кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом возможна, «если будет подобное желание и позволит график Предстоятеля РПЦ». Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин также ранее не исключал такой встречи.

Как ранее заявлял и сам Маттео Дзуппи, и высокопоставленные представители Святого престола, задача его миссии — «способствовать созданию более благоприятной атмосферы», но Ватикан не предлагает собственного мирного плана. О «миссии», тогда ещё «не публичной», впервые сообщил сам Франциск — в конце апреля, когда возвращался из апостольской поездки в Будапешт.

Тем временем, в МИД России уже заявили, что российские дипломаты не планируют встречаться с посланником Ватикана.

Русская линия

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Кардинал Маттео Дзуппи направляется в Москву
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