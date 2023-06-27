В Телеграм-канале ведомстве сообщили, что якобы задержали владыку, назвав его «поклонником „русского мира“ в рясе»…

Представители Госпогранслужбы Украины в Киевской области организовали провокацию против митрополита Криворожского Ефрема, когда он ехал в Киев на церковные торжества. Владыку остановили на въезде в город для проверки документов, а в Телеграм-канале ведомства по данному факту появилось сообщение с характерным названием «Десятый за этот год поклонник „русского мира“ в рясе».

«Пограничники в Киевской области в очередной раз обнаружили пророссийского попа. Телефон батюшки был полон номеров российских абонентов, а также содержал данные об антиукраинской деятельности. Во время проверки информации в открытых источниках относительно клирика также выяснилось, что мужчина является противником создания независимой поместной церкви в Украине. Правоохранители передали батюшку сотрудникам СБУ для дальнейшего «душевного разговора», — говорилось в сообщении.

В результате пресс-служба Криворожской епархии вынуждены были выступить со следующим разъяснением:

«27 июня 2023 года на информационных сайтах в сети Интернет распространилась информация что, управляющий Криворожской епархией был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на въезде в г. Киев.

Доводим до сведения что, 24 июня Митрополит Ефрем прибыл в столицу Украины с целью участия в богослужении по случаю дня памяти небесного покровителя предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. На въезде в г. Киев, автомобиль владыки Ефрема был остановлен на контрольно-пропускном пункте где сотрудниками пограничной службы были проверены документы. Следующие действия пограничников сводились к тому, чтобы изучать информацию о митрополите Ефреме на сайте Миротворец. Причём следует заметить, что личный телефон управляющего Криворожской епархией не передавался в руки госслужащим.

После выяснения обстоятельств, пограничники принесли свои извинения за неудобства и владыка Ефрем отбыл на богослужение в Свято-Пантелеймоновский монастырь Феофании.

На следующий воскресный день, после богослужения Митрополит Ефрем вернулся в г. Кривой Рог.

Вызывает недоумение что банальная проверка документов стала рецидивом в сложных схемах которые составляют люди, враждебно настроенные против УПЦ.

Напоминаем им об элементарных человеческих качествах и Суд Божий Который говорит: «в какой мере меряете, такой вам отмеряют». (Марка 4; 24−25)".

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