Чиновники ведомства встретились с украинскими архиереями УПЦ и выдвинули им ультиматум по вопросу разрыва отношений с Русской Православной Церковью…

В Госэтнополитики Украины требуют от УПЦ официально объявить о своём уходе в раскол

В Госэтнополитики Украины опубликовали ультиматум к Украинской Православной Церкви, требуя от украинских архиереев предоставить «доказательства выхода УПЦ из состава Русской Церкви». Текст обнародован после встречи руководства ГЭСС и епископов УПЦ, которая прошла 31 мая 2023 года, сообщает СПЖ.

Чиновники требуют:

— обнародовать официальный документ органа церковной власти или лица (лиц), уполномоченных говорить от имени УПЦ, о выходе УПЦ со всеми её епархиями, синодальными учреждениями, благочиниями, монастырями, духовными учебными заведениями, братствами, сестринствами, приходами и миссиями из состава РПЦ;

— архиереям и клирикам УПЦ, входящим в состав епископата РПЦ, её Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, послать заявления о выходе из них и обнародовать эти заявления;

— официально уведомить Поместные Православные Церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ;

— наложить церковные наказания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, которые непосредственно участвовали в «аннексии захваченных украинских земель, добровольно сотрудничают с российскими оккупантами, освящают оружие, которым убивают украинцев»;

— органу церковной власти, на который внутренними наставлениями УПЦ возложена обязанность выражения её позиции по актуальным проблемам современного общества и оценка важнейших событий в сфере межцерковных, межконфессиональных и межрелигиозных отношений, обнародовать официальную позицию «по поводу учения Патриарха Кирилла о смытии грехов захватчикам, которые гибнут на Украине, благословение им войны против Украины, а также действия органов церковной власти по аннексии епархий УПЦ».

Как сказано в тексте, именно «такие действия могли бы свидетельствовать о разрыве непосредственных связей подчинения в отношениях между УПЦ и РПЦ, которая стала одним из инструментов войны, развязанной Россией против Украины».

Реакции священноначалия УПЦ на этот ультиматум пока не последовало, однако, судя по тому, что встреча прошла уже почти месяц назад, Блаженнейший митрополит Онуфрий отказался выполнять эти требования и официально учинять раскол.

Русская линия