Военные действия, социальные потрясения, гонения на Украинскую Православную Церковь — всё это печалит и приносит большое переживание верующим людям на Украине. Как прожить это время, чтобы не потерять своей веры и верности Церкви, случайно не оказаться в расколе и под давлением обстоятельств или легкомысленности отношения вдруг не превратиться в церковного революционера и обновленца?

Ответ на этот вопрос дал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в обращении, записанном в условиях домашнего ареста 26 июня 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь»:

«За несколько десятилетий до страшного ХХ века, до кровавых революций, Первой мировой войны, великий святой, святитель Игнатий (Брянчанинов), наставляя верующих людей, как бы пророчествуя о будущем своей Церкви, говорил такие слова: «Отступление попущено Богом: не покусись остановить его немощною рукою твоею. Устранись, охранись от него сам: и этого с тебя будет достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтоб по возможности избегнуть влияния его».

Устранись и охранись. Эти слова могут стать и для современного верующего человека, живущего на Украине, также и знамением и, в каком-то смысле, девизом того, как нужно себя сейчас вести. Не погружаться в смысловые бури, волны житейского моря, которое пугает девятибалльным штормом сердца верующих людей. Не пускаться по этим волнам своими рассуждениями, а охраниться и устраниться. Деятельно отойти, мысленно, молитвенно отойти в сторону и со стороны, с молитвой и надеждой на Бога, посмотреть на происходящие события.

Отстраняясь и охраняясь, не пытаясь немощной рукой положить предел Божьему попущению, человек может увидеть в происходящем не только действия врага рода человеческого, демонов, которые разжигают войны, льют кровь, возбуждают ненависть человека к человеку, народа к народу, одной социальной группы к другой. Больше всего они ненавидят Церковь. Вот с такого положения верующий человек может увидеть в происходящих событиях не только действие демонов, но и попущение, а, может, и промысл Самого Бога, Который ведёт через скорби и страдания народ Свой и Церковь Свою по пути земного шествия, земного бытия. Ведёт куда-то, может быть, даже к лучшей жизни, ведёт к чему-то такому, где все обстоятельства жизненные будут способствовать спасению.

А если человек не внемлет совету святителя Игнатия, а будет пытаться защититься немощной рукой от Божьего попущения, он может превратиться в церковного революционера. Ведь и в начале ХХ века, во время большевистской революции 1917 года, да и раньше это началось, во время Первой мировой войны, целая прослойка верующих и в том числе священнослужители с большим энтузиазмом приняли веяние нового мира, духа мира сего. Одевали на рясы красные банты, выходили на демонстрации — им казалось: сейчас мы всё старое разрушим, поменяем, тут наладим, здесь изменим, и вот тогда заживем. И что, зажили? Нет, не зажили.

Тогда пустились на поиски внутреннего врага — как в обществе, так и в Церкви. Священники-большевики, которые сформировались уже к тому времени в так называемую «Живую церковь» обновленцев, начали искать внутренних врагов точно так же говоря себе: вот сейчас всех найдём, кто не хочет на современном языке служить, кто держится за церковнославянский, кто держится за старые традиции, кто принимает Церковь такой, какой Она была раньше, а не такой, какой Она должна быть по нашим взглядам. Поиск внутренних врагов, естественно, проходил с ложью, открытыми и тайными доносами в ВЧК, потом в НКВД. Так действовали внутренние реформаторы, прогрессисты, обновленцы одним словом, внутри Церкви, говоря себе: вот сейчас поборем внутреннего врага в Церкви, этих традиционалистов, консерваторов, и тогда заживём. Ну что, зажили? Нет, не зажили.

А, знаете, то время очень похоже на нынешние наши дни. Не только военными действиями, внутренними противостояниями, гонениями на Церковь, но и тем, как часть Церкви в лице небольшой, но достаточно шумной прослойки верующих и даже священников ведёт себя в эти дни. Вместо того, чтобы охраниться и устраниться, углубиться в печаль о народе и о Церкви, в молитву и поиск Божьего промысла — «Да будет воля Твоя!». Вместо того, чтобы в Боге искать и утешение, и укрепление, и спасение — ищут во вне, берут на себя ответственность, включаются в прогрессивное течение мысли. Не «будет воля Твоя» — «да будет воля моя» говорят они и пытаются Церковь изменить изнутри. Были бы красные банты, одевали бы красные банты. «Современный язык намного лучше, чем устаревший церковнославянский — долой его!» Критика всех и вся: священноначалия, епископов, несогласных с ними священников и мирян. Точно такие же доносы, только теперь в современные спецслужбы, доносы открытые — в Интернете, доносы тайные — на бумаге. Не останавливает их и то, что часть священнослужителей по этим ложным доносам попадают под уголовные дела, арестовываются. Вы думаете зажить после этого? Нет, не заживёте.

Посмотрите на своих предшественников в ХХ веке, именно их славу вы будете наследовать и в этом веке, и в будущем. Если, конечно, не одумаетесь вовремя и не вернётесь в глубинную, настоящую Церковь, которая тихо и ровно плывёт, несмотря на бушующие волны, девятый вал житейского океана".

Русская линия