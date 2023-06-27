28 июня 2023 года на Соловках откроется совместная выставка Калининградского областного историко-художественного музея и Соловецкого музея-заповедника «Острова православия на рубежах России», сообщает сайт Соловецкого монастыря.

Выставка рассказывает о форпостах Православия на западе и севере России: Калининградской области и Соловецких островах.

Разделы выставки знакомят с историей Православия на Калининградской земле, напоминают о фактах, связанных с Великим Посольством Петра I в Пруссию в 1697 году, о событиях Семилетней войны (1756−1763), когда территория Восточной Пруссии находилась под управлением российских генерал-губернаторов, об открытии православных приходов в Кёнигсберге, Пиллау и Мемеле.

Особое внимание обращено на современный этап развития православия в самом западном регионе России: представлена информация о реставрации руинированных немецких культовых зданий, переданных православным общинам после 1986 года, о постройке новых церквей в русской архитектурной традиции, об архипастырской и миротворческой деятельности Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Соловецкий раздел выставки посвящён вкладу Соловецкого монастыря в художественную культуру России и возрождению Соловецкой обители в наше время. На выставке будут представлены фондовые предметы Соловецкого музея-заповедника и предметы из Церковно-археологического кабинета Соловецкого монастыря, в том числе икона XVII века, подаренная монастырю Патриархом Алексием II.

Выставка будут доступна для посещения на протяжении месяца.

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