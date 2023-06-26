​​​​​​​Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с писателем Яном Таксюром, который был приговорён к тюрьме украинскими властями и освобождён Россией в результате обмена…

26 июня 2023 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с писателем Яном Ильичом Таксюром, сообщает Патриархия.Ru.

В марте 2022 года известный киевский журналист и писатель, активный сторонник канонической Церкви Ян Таксюр был задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене. 24 мая 2023 года Шевченковский суд г. Киева признал литератора виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы. 25 мая писатель был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию. Освобождению писателя активно содействовал Святейший Патриарх Кирилл.

В ходе состоявшейся 26 июня встречи Предстоятель Русской Православной Церкви, приветствуя Я. Таксюра, сказал: «Спасибо Вам за Вашу позицию, Вашу твёрдость в отстаивании Православия и защиту нашей Церкви. Надеюсь, Вы полны сил, для того чтобы продолжить Вашу многополезную деятельность».

В свою очередь Ян Таксюр сердечно поблагодарил Его Святейшество за содействие в освобождении из заключения.

«Хотел бы выразить искреннее удовлетворение и радость по поводу Вашего освобождения, — продолжил Предстоятель. — Даже в ситуации, когда теряется надежда, когда с точки зрения здравого смысла ничего нельзя сделать, Господь открывает возможности, и, думаю, в Вашем освобождении нам была явлена милость Божия».

«Вы защитник Православия, Вы много сил положили на то, чтобы православная вера на Украине не была омрачена внедрением раскольнических и еретических идей, способных оторвать её от вселенского Православия, — отметил Святейший Патриарх. — А ведь совершенно очевидно: когда происходит помрачение религиозного сознания, за этим следуют и прочие беды. Как случилось и в Российской империи — все эти страшные революционные события начала ХХ века были связаны с богоотступничеством. Мыслящие люди, интеллигенция разорвали связь с Церковью, увлеклись совершенно не работоспособными идеями, с которыми связывали свои надежды на земное благополучие, но мы знаем, чем все это закончилось».

«Думаю, задача Церкви — отстаивать через молитву, через духовный опыт такое духовное трезвение, чтобы люди не теряли способность различать духов (см. 1 Кор. 12:10). Потому что потерять способность различать духов — значит попасть в сети диавола, что нередко и происходит», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Ещё и ещё раз выражаю очень большую радость видеть Вас на свободе и особенно за этим столом, в гостях у Патриарха», — добавил Предстоятель.

Во встрече принял участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси В. Легойда.

В мае с.г. В. Легойда отмечал: «Мы горячо приветствуем освобождение, обмен Яна Ильича Таксюра, очень рады этому. Особое чувство благодарности Ян Ильич испытывает к Святейшему Патриарху, который непосредственным образом обращался к руководству государства по этому поводу, и вообще очень переживал и способствовал этому освобождению».

Русская линия