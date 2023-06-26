В Службе внешней разведки России заявили, что для перевозки святынь в Европу уже выделены деньги…

«Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», — заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как выяснила российская разведка, в монастыре уже описали церковное имущество, для перевозки ценностей в Европу выделены деньги, сообщает Седмица.Ru.

Предстоятелю Украинской Православной Церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают «временно, якобы для сохранности», пока ситуация не вернётся «в нормальное русло».

В то же время Запад не собирается возвращать православные реликвии, уверены в СВР.

«Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня сего года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО „Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов“ (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)», — говорится в сообщении.

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал эту информацию в Телеграм-канале:

«Информация о планах вывоза культурных ценностей из Киево-Печерской Лавры носит скандальный характер и требует незамедлительной проверки. Нельзя при этом не вспомнить о фактическом разграблении музейных ценностей из багдадских музеев в 2003 году, после вступления на территорию этой страны армии западной коалиции.

Ценности Лавры — это достояние украинского народа и мирового Православия в целом, попытка вывезти их куда-либо стала бы чудовищным актом.

Призываю дать верующим Украинской Православной Церкви возможность убедиться в сохранности святынь".

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь. Власти разных регионов Украины запретили её деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ. Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».

В свою очередь, глава Минкульта Украины заявил, что ни одна «сакральная ценность» Киево-Печерской лавры не покинет территорию Украины. Правда, с византийскими иконами, вывезенными в Лувр, получилось всё иначе. А потому хотелось бы верить, что обнародование планов украинских властей и последовавший скандал уберегут святыни Киево-Печерской лавры от разграбления.

Русская линия