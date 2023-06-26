29 июня 2023 года в Скопье состоится массовая акция протеста Македонской Православной Церкви в защиту веры и традиционных ценностей. Причиной протеста стал отказ компетентных органов Северной Македонии принять предложение пяти крупнейших религиозных общин страны по отзыву законопроектов «о регистрации рождений и гендерном равенстве», сообщает портал «Православная жизнь».

«Священный Архиерейский Синод МПЦ-ОА выражает особое сожаление и обеспокоенность тем, что соответствующие учреждения проигнорировали Заявление всех религиозных общин, представляющих 95 процентов населения страны, и не приняли предложения по законопроектам о регистрация рождений и гендерном равенстве. Напротив, они продолжают процедуру в сокращённом виде для всех парламентских фильтров с целью окончательного принятия этих законов, из-за чего мы ещё раз призываем выйти из процедуры, так как означенные законы представляют серьёзную угрозу для общества, особенно для основной его ячейки — семьи», — говорится в сообщении Синода от 20 июня 2023 года.

Македонская Церковь заявляет, что негативные последствия таких законов уже «осознаются старейшими демократическими обществами мира» и подвергаются серьёзной критике или неприятию. Церковь внимательно следит за развитием событий, отмечает давление по поводу принятия этих законов и считает, что в сложившейся ситуации необходимо защищать семью и прежде всего — детей.

«Мы призываем верующих людей, гражданские объединения, организации и всех сочувствующих присоединиться к нам в этой борьбе за достоинство, свободу и защиту основных религиозных прав, чтобы оградить нашу веру и традицию от попытки их искоренения», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что мирная акция протеста против законов состоится 29 июня в 18.00 перед собором святого Климента Охридского в Скопье.

Русская линия