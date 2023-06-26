В Сербии обсуждают возможную регистрацию т. н. «Хорватской православной церкви», провозглашённой на территории Хорватии в 1942 году и прекратившей своё существование в 1945-м. Сейчас этот раскол пытаются реанимировать в Хорватии в противовес Сербской Православной Церкви, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Rtrs.tv.

Президент Центра документации и информации «Веритас» Саво Штрбац считает, что самопровозглашенная «Хорватская православная церковь» опасна для Сербской Православной Церкви, потому что это долгосрочный проект раскольников, основными целями которого являются получение автокефалии и претензии на собственность Сербской Православной Церкви в Хорватии.

Хотя так называемая «ХПЦ» ещё не попала в реестр религиозных общин в Хорватии из-за административных препятствий со стороны нынешнего правительства, Штрбац считает, что это вопрос нескольких дней. Когда это произойдёт, самопровозглашенный архиепископ «ХПЦ» Александр и его активисты в Хорватии активизируют свою кампанию среди сторонников, число которых, согласно официальным данным данных, достигает почти 16 тысяч.

На вопрос, кто эти люди, он ответил, что большинство, вероятно, состоит из сербов, воевавших в хорватской армии, число которых составляет от 10 до 12 тысяч, многие из них называют себя «хорватские защитники православной веры».

Штрбац считает, что в ряды ХПЦ могут записаться болгары, русские, македонцы, черногорцы и представители других национальностей, которые объявляют себя православными верующими, поэтому эта цифра может достичь 40 тысяч потенциальных последователей, что является ещё более опасной цифрой, чем нынешнее число сторонников ХПЦ.

Он отвергает тезисы других экспертов о том, что это карикатурная организация без какой-либо власти, влияния и шансов на достижение целей. Дополнительная проблема, по словам Штрбаца, заключается в том, что намерение отделить Православную Церковь на территории Хорватии от Белграда и Сербского Патриархата поддерживают убеждённые сербы, имеющие влияние не только в Хорватии, но и за её пределами, которые продвигают т. н. ХПЦ и помогают ей распространять многочисленные исторические фальсификации.

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