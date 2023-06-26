«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим.13:1−2).

Эти слова Апостола Павла, обращённые некогда к римлянам, в минувшие выхо дные особенно прочувствовали на себе, пожалуй, все россияне, которые с трепетом и большой тревогой следили за мятежом Пригожина и ЧВК «Вагнер», части которых неожиданно для всех двинулись на Москву, сметая всё на своём пути.

С прискорбием приходится констатировать, что в результате этой неудачной попытки государственного переворота погибли российские военные, и хотя их число не столь велико (погибло как минимум 15 военных, большинство из которых летчики), чем могло быть в результате новой гражданской войны, для их семей это слабое утешение. Господь да утешит их и поможет преодолеть это горе!

Надо сказать, что военные действия на Украине ежедневно приносят скорбные вести для сотен, если не тысяч российских семей, но то, что могло начаться в результате военного мятежа Пригожина, куда более страшнее, ведь Российское государство вряд ли бы перенесло ещё одну гражданскую войну.

Однако Господь судил иначе — бунт неожиданно сошёл на нет, мятежники, не получившие поддержки армии и народа, пошли на переговоры с властями и отказались от своих первоначальных планов. Бунт «пригожинцев» закончился также неожиданно быстро, как начался, в чём многие увидели милость и чудо Божие.

Господь решил ещё потерпеть наши грехи, и всякому теперь в России ясно, что власть, какая бы она ни была, гораздо лучше безвластия и анархии военного мятежа.

Русская линия