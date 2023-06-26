Многочисленные верующие каждый день стекаются в церковь святого Ефрема в городе Митилини (Митилена) на греческом острове Лесбос, чтобы приложиться к двум иконам, которые недавно начали «плакать», сообщает Православие.Ru.

На иконе святого Ефрема Нового невооруженным глазом видны следы жидкости (слёз), стекавшей из глаз святого вниз до нижней части иконы. Верующие заметили этот феномен на праздник Святой Пятидесятницы, сообщает греческий сайт «Vima Orthodoxias».

В то же самое время икона святой Параскевы тоже начала «плакать» в другой церкви примерно в километре оттуда.

По распоряжению местного архиерея эта икона временно перенесена в церковь святого Ефрема.

Весть о необычном чудесном явлении быстро стала распространяться, и теперь православные верующие и паломники каждый день приходят поклониться этим двум иконам.

Что может означать это чудо, никто не знает, и почему плачут святые Параскева и Ефрем, этот вопрос остаётся открытым.

Известно, что святой Ефрем 1425 году был пленён пиратами-мусульманами, которые подвергли святого мучениям, принуждая отречься от Христа. Они истязали его восемь месяцев, давая ранам на его теле немного зажить и затем снова мучая его. 5 мая 1426 года его привели во двор монастыря и подвесили вниз головой на дереве. Ему вбили гвозди в руки и ноги, а тело пронзили раскаленным докрасна острым железным прутом. Так он принял свою мученическую кончину.

В свою очередь святая Параскева претерпела страшные мучения за Христа от императора Диоклетиана. Её повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями, а также жгли факелами. Наконец ей отсекли мечом голову.

И вот иконы двух этих мучеников за Христа сейчас неожиданно «заплакали».

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