В официальном сообщении о прошедшем Синоде нет ни слова о демарше владыки, хотя Архиепископ Кипрский Георгий грозился привлечь к этому делу членов Синода…

13 июня 2023 года в столице Кипра Никосии под председательством Архиепископа Кипрского Георгия состоялось заседание Священного Синода Кипрской Православной Церкви, на котором предполагалось рассмотрение вопроса о демарше правящего архиерея одной из самых больших епархий Кипрской Церкви — митрополита Пафосского Тихика, который отказался сослужить Предстоятелю Кипрской Церкви Литургию из-за того, что тот поминает за ней главу украинских раскольников Епифания Думенко.

Характерно, что Архиепископ Кипрский Георгий после возникшего скандала активно комментировал ситуацию в греческих СМИ и даже грозился привлечь к «вразумлению» митрополита Тихика всю Церковь и, в частности, членов Священного Синода Кипрской Православной Церкви. Однако, на деле оказалось, что Синод не стал рассматривать этот вопрос.

Нельзя исключать, что Предстоятель Кипрской Церкви всё же пытался поднять данную тему на Синоде, но, по всей видимости, не смог найти поддержки значительной части синодалов, чтобы принять какое-либо решение по этому поводу. А потому в официальном коммюнике по итогам Синода нет ни слова даже об обсуждении данного вопроса.

Если это так и вопрос о демарше владыки Тихика не был вынесен на Синод именно из-за его поддержки значительным числом епископов, а не по формальным причинам, данный факт может означать, что в Кипрской Православной Церкви сохраняет значительная часть трезвомыслящих священнослужителей и архиереев, которые, несмотря не на что, сохраняют верность каноническому Православию.

Русская линия