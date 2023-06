Русская Православная Церковь объявила срочный сбор для пострадавших в Херсонской области Сбор ведётся для закупки помп для откачки воды, генераторов, раскладушек, матрасов, подушек, средств гигиены и продуктов… 15 июня 2023 года на сайте Mirom. help Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению открыл срочный сбор для пострадавших в результате наводнения в Херсонской области, произошедшего после разрушения Каховской ГЭС, сообщает Патриархия.Ru. Доставку помощи возьмет на себя специальный гуманитарный центр Крымской митрополии. После разрушения Каховской ГЭС священники из специального гуманитарного центра Крымской митрополии неоднократно выезжали в Херсонскую область, участвовали в эвакуации пострадавших, доставили 24 тонны гуманитарной помощи жителям Алешек, Голой Пристани, людям в пунктах временного размещения. «Вода очень медленно сходит. Масштабы затопления и ущерба очень большие, сильно пострадали дома, хозяйство. Ситуация напряженная, люди в отчаянии, им очень нужна наша помощь», — отметил руководитель специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Димитрий Кротков, вернувшийся из очередной поездки в Голую Пристань. 8 июня Синодальный отдел по благотворительности передал специальному гуманитарному центру Крымской митрополии 1,5 млн рублей: эти средства были направлены на оказание первой помощи пострадавшим: закупку продуктов питания, чистой воды и средств гигиены. «За прошедшую неделю нам удалось изучить ситуацию и потребности людей, свериться с другими помогающими организациями, чтобы не было дублирования помощи, — сказал руководитель онлайн-платформы „Поможем“ на сайте mirom. help, помощник председателя Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов. — Мы открываем срочный сбор на нашем сайте Mirom. help и просим присоединиться к помощи всех неравнодушных людей». По итогам сбора будет опубликован подробный отчет. Также объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших в церковных центрах помощи беженцам в Москве, Ростове-на-Дону и в Симферополе. Адреса и время работы пунктов указаны на платформе «Поможем» на сайте Mirom.help. Принимаются продукты питания длительного срока хранения, новые матрасы, подушки, средства гигиены. Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии был создан в 2022 году. С начала конфликта в 2022 году специальный гуманитарный центр Крымской митрополии организовал 82 поездки в зону конфликта: священники и православные волонтеры из Крыма доставили более 600 тонн в Херсонскую, Запорожскую области и на Донбасс. Онлайн-платформа православной благотворительности «Поможем» на сайте mirom. help создана Синодальным отделом по благотворительности для помощи нуждающимся людям и поддержки церковных социальных инициатив. Платформа объединяет тех, кто помогает, и тех, кто нуждается в помощи. На платформе можно просто и быстро сделать пожертвование на работу различных церковных благотворительных организаций, которые помогают пожилым, детям и взрослым с инвалидностью, бездомным, мирным жителям в зоне конфликта. В России Церковь собрала, закупила и передала более 2920 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1830 тонн направлено в зону конфликта. Беженцев приняли в 63 церковных учреждениях. Сотни людей ежедневно приходят за помощью в церковные штабы помощи беженцам в Москве, Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Более 9,5 тысяч обращений поступило с 1 января 2023 года в церковный медико-социальный центр, открытый в Мариуполе. Врачи церковной больницы святителя Алексия, православные добровольцы и сестры милосердия из Москвы, Рыбинска и Кинешмы с 2022 года регулярно выезжают в больницы Донбасса, чтобы помогать тяжелобольным людям. С 8 марта с.г. Синодальный отдел по благотворительности организует еженедельные выезды добровольцев-строителей: они отремонтировали 56 частных домов нуждающихся людей в Мариуполе. Русская линия





