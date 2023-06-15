В Китае запустили метод оплаты покупок через сканирование человеческой ладони. Для платежа достаточно поднести правую руку к специальному сканеру…

Мир стал на шаг ближе к предначертанному в Апокалипсисе

Стремительное развитие современных технологий даёт представление о том, каким образом может быть на практике осуществиться то, что описано Иоанном Богословом в Апокалипсисе. Во всяком случае, в вопросе всеобщего контроля за человечеством и покупками людей.

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его», — говорится в Откровении.

На днях стало известно, что китайская компания Tencent ввела новую услугу для пассажиров метро в Пекине: теперь они могут оплачивать проезд правой ладонью. Услугу в столице запустили через сервис WeChat Pay, пишет РБК со ссылкой на Hypebeast.

Технологию сначала протестируют на экспресс-линии пекинского метро Airport Express, доставляющей пассажиров в столичный аэропорт. Затем компания планирует внедрить этот платёжный способ в других точках, включая офисы, магазины и рестораны.

Для оплаты пользователям достаточно поднести руку к специальным сканерам, которые уже установлены на некоторых турникетах станций метро. Платёж происходит автоматически. Технология сканирует как отпечатки ладоней, так и вены рук. Тестирование проводится на жителях материкового Китая из числа тех, что прошли верификацию для этого способа оплаты в WeChat Pay. Как пишет издание, эксперты уже подняли вопрос безопасности биометрических данных, и разработка, вероятно, будет тщательно отслеживаться.

«Стремясь повысить эффективность и значительно упростить работу пользователей, мы делаем новые технологии более удобными для пожилых людей и доступными для людей с ограниченными возможностями», — цитирует портал заявление Tencent.

Подобную технологию ручного сканирования под названием Amazon One для своих офлайн-магазинов ещё в 2020 году представила американская компания Amazon. Позже способ оплаты был распространён на магазины американской сети супермаркетов Whole Foods.

Таким образом, человечество, судя по всему, стало на шаг ближе к предначертанному в Апокалипсисе. Сегодня уже очевидно, что стремительное развитие новых технологий даёт возможность предельно жестко отслеживать жизнедеятельность любого человека, и когда этими достижениями сможет воспользоваться антихрист.

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