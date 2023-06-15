Согласно новому исследованию, проведенному в десятках стран мира, в Великобритании один из самых низких уровней религиозности и веры в Бога в мире…

Исследование, проведённое Институтом политики Королевского колледжа Лондона, показало, что среди британцев большое количество неверующих людей, а количество тех, кто говорит, что Бог в их жизни не имеет никакого значения, достигло рекордного уровня с 1980-х годов, сообщает Православие. Ru со ссылкой на газету «Christian Today».

Число верующих и тех, кто молятся и считают себя религиозными людьми, также неуклонно снижалось за последние четыре десятилетия.

Если в 1981 году в Бога верили три четверти британцев, то в 2022 году их оказалось чуть менее половины (49%).

Меньше всего верующих в Бога британцев оказалось среди представителей поколения, родившихся после 1997 года, — 37%; среди выживших представителей поколения, родившегося до начала Второй мировой войны, число верующих также снизилось: с 82% в 1981 году до 59% сегодня.

Только пять других стран продемонстрировали ещё больший отход от веры в Бога: Китай (17%), Швеция (35%), Япония (39%), Южная Корея (41%) и Норвегия (46%).

Лишь треть британцев сегодня считают себя религиозными, по сравнению с 57% в 1981 году. Более низкие показатели только у Швеции (27%), Южной Кореи (16%), Китая (16%) и Японии (14%).

В то же время число атеистов в Великобритании резко возросло с 4% в 1981 году до 21% сегодня. При этом популярность атеизма и безбожия за последние пять лет в целом возросла во всех возрастных категориях.

Менее четверти британцев (23%) признались, что Бог имеет значение в их жизни; столько же во Франции, а ещё хуже ситуация только в Южной Корее (17%), Норвегии (16%), Японии (14%), Швеции (14%) и Китае (8%).

Доля британцев, для которых Бог не имеет никакого значения в жизни, удвоилась с 1980-х годов: с 28% до 57% в 2022 году, что является рекордно высоким показателем.

Менее трети британцев (31%) считают религию «очень значимой» или «скорее значимой» в их жизни. Только четыре другие страны имеют более низкие показатели: Австралия (30%), Швеция (28%), Япония (15%) и Китай (13%).

В Великобритании вместе с верой в Бога угасла и вера в Рай, упав с 57% в 1981 году до 41% сегодня.

Британцы также мало молятся, и уровень посещаемости религиозных служб оказался в Великобритании намного ниже, чем в других странах. Лишь каждый десятый опрошенный британец сказал, что посещает религиозные службы каждую неделю — этот показатель мало изменился с 1981 года, но всё же он значительно ниже, чем в США (29%).

И только 16% британцев ответили, что молятся ежедневно — этот показатель уступает лишь Южной Корее и Китаю. В Великобритании также чуть ли не самая высокая доля людей, которые молятся редко или никогда не молятся (63%).

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