В Крыму освятили самый высокий Поклонный крест, который был установлен на горе Таврос в Балаклаве…

13 июня 2023 года на горе Таврос в Балаклаве освятили Поклонный крест, который стал самым высоким на территории Севастополя и всего Крымского полуострова и был установлен к 240-летию основания Севастополя, сообщает сайт Крымской епархии.

По благословению главы Крымской митрополии митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря чин освящения совершил викарий Симферопольской епархии епископ Бахчисарайский Каллиник в сослужении благочинного Севастопольского округа протоиерея Сергия Халюта и севастопольского духовенства.

Среди гостей на освящении Поклонного креста были губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания города Владимир Немцев, сенаторы Совета Федерации Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, генеральный директор «Балаклавского рудоуправления имени А.М. Горького» Владислав Шмельков, сотрудники рудоуправления, православные прихожане.

Крест высотой в 15 метров изготовлен на средства православных сотрудников Балаклавского рудоуправления. На одной его стороне изображён Нерукотворный образ Спасителя, с обратной стороны на кресте изображён образ Божией Матери.

«Крест — хранитель всея вселенной» и в настоящее время, когда нашу страну особо испытывают на прочность, установка таких Поклонных крестов крайне необходима.

Русская линия