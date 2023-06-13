Митрополит Пафосский Тихик отказался сослужить Предстоятелю Кипрской Церкви в связи с тем, что тот за Литургией поминает главу украинских раскольников…

11 июня 2023 года в Кипрской Православной Церкви разразился громкий скандал после того, как митрополит Пафосский Тихик, избранный в архиереи жителями митрополии Пафоса в феврале 2023 года, категорически отказался сослужить за Божественной литургией Предстоятелю Кипрской Православной Церкви Архиепископу Георгию в связи с тем, что тот поминает за богослужением главу украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Это вызвало бурю негодования со стороны владыки Георгия, которая через СМИ обрушился с резкой критикой на митрополита Тихика.

В частности, по сообщениям кипрских СМИ, Кипрский Архиепископ назвал отношение митрополита Пафосского Тихика к вопросу украинских раскольников «детским», заявив, что при его рукоположении в епископский сан за богослужением также поминался Епифаний Думенко.

Однако, на этом владыка Георгий не остановился — он заявил, что «украинский вопрос» превращается в «проблему внутри Кипрской Церкви», а потому он пообещал со всей решимостью начать бороться с «вольнодумством» кипрский архиереев, не желающих признавать украинских раскольников.

Что касается лично владыки Тихика, то вопрос «о его поведении» Кипрский Предстоятель намерен вынести на заседание Священного Синода Кипрской Церкви. «Митрополит Пафосский Тихик должен получить послание как от мира, так и от всех нас, и я полон решимости сделать так, чтобы раскола в Кипрской Церкви не произошло», — заявил Архиепископ Георгий.

Впрочем, оказание давление на несогласных архиереев может лишь напротив усугубить ситуацию и ускорить раскол Кипрской Православной Церкви, ведь «ПЦУ» не признают подавляющее большинство Поместных Православных Церквей.

Русская линия