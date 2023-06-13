Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий совершил в храме Божественную литургию и возглавил Крестный ход, в котором также принял участие губернатор Александр Беглов…

В Санкт-Петербургской митрополии молитвенно отметили 165-летие со дня освящения Исаакиевского собора, который некогда был главным храмом города на Неве, а ныне до сих пор остаётся музеем, где периодически совершаются богослужения, сообщает ИА «Вода живая».

12 июня по случаю 165-летия освящения в соборе состоялась Божественная литургия архиерейским чином. Возглавил церковные торжества митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Владыке сослужили многочисленные священнослужители Северной столицы.

За богослужением присутствовал губернатор города на Неве Александр Беглов, который поздравил митрополита Варсонофия и петербуржцев со 165-летием освящения Исаакиевского собора.

Градоначальник подчеркнул, что Исаакиевский собор — гордость России и один из символов Санкт-Петербурга. Он также поздравил горожан с государственным праздником — Днём России.

«Исаакиевский собор — памятник труду и таланту наших предков, всех, кто его возводил и украшал, — государственным деятелям, архитектору Огюсту Монферрану, художникам, скульпторам, инженерам, строителям. При уровне технологий того времени Россия смогла построить уникальный храм», — отметил глава города.

Он подчеркнул, что сегодня особенно важно сотрудничество Церкви и государства в сохранении духовных и культурных ценностей.

После Литургии вокруг Исаакиевского собора состоялся Крестный ход.

Хотелось бы верить, что рано или поздно Исаакиевский собор будет всё же возвращён Церкви. Во всяком случае, после того, как президент России Владимир Путин принял решение вернуть в Троице-Сергиеву лавру «Троицу» Андрея Рублёва, такие надежды кажутся не беспочвенными.

Русская линия