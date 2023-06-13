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Сводка новостей от 13 июня 2023

В Элладской Церкви началась дискуссия, можно ли девушкам прислуживать в алтаре
Этот вопрос может рассмотреть Св. Синод ЭПЦ после скандала, вызванного допуском девушек в алтарь в церкви св. Николая в центральном афинском районе Плака…

Девушки в качестве алтарницАфинская епархия Элладской Православной Церкви отреагировала на скандал, который разразился в греческих СМИ после того, как стало известно, что протоиерей Александр Кариотоглу благословил двум молодым девушкам прислуживать в алтаре во время Литургии в церкви св. Николая в центральном афинском районе Плака, сообщает Благовест-инфо.

После жалоб нескольких прихожан на данный факт, в епархии приняли решение временно запретить священника в служении — до того, как его дело рассмотрит Синод Элладской Православной Церкви.

Заседание Синода должно состояться на будущей неделе, однако не факт, что вопрос о запрете о. Александра будет там обсуждаться. Клирик не получал официального письма о запрете в служении, но у него состоялась беседа с архиепископом Афинским Иеронимом и протосинкеллом епархии.

Как пишет Orthodox Times, о. Кариотоглу был наказан за то, что принял решение сделать алтарницами девочек, не проконсультировавшись с епархиальным священноначалием.

Издание отмечает, что в православном мире пономари-женщины не являются чем-то новым. Эта практика распространена с 1980-х годов в Антиохийском Патриархате — как в приходах в Европе, так и в самой Сирии.

«Возмущение консерваторов лицемерно. Женщины уже давно прислуживают в алтаре: в монастырях, в тюрьмах, а летних лагерях и на приходах», — заявил Tovima. gr профессор Высшей церковной академии в Афинах протоиерей Василий Термос.

Характерно, что в прошлом месяце глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата архиепископ Элпидофор, ранее прославившийся крещением усыновлённых детей содомитов, разрешил девушкам прислуживать в церковном алтаре с благословения Константинопольского Патриарха Варфоломея, что говорит о том, что греки всё активнее идут по пути церковных нововведений.

В Русской Православной Церкви, также как и в большинстве других Поместных Православных Церквей, практики допуска в алтарь девушек нет. Да и в Греции, судя по всему, она вызывает смущение и негодование у многих верующих.

Русская линия

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В Элладской Церкви началась дискуссия, можно ли девушкам прислуживать в алтаре
Этот вопрос может рассмотреть Св. Синод ЭПЦ после скандала, вызванного допуском девушек в алтарь в церкви св. Николая в центральном афинском районе Плака...

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