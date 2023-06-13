13 июня 2023 года Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Киево-Печерской лавры к одноименному Национальному заповеднику об устранении препятствий в пользовании храмами Верхней лавры — Успенским собором и церковью преподобных Антония и Феодосия Печерских с трапезной палатой. Об этом сообщил на своем Telegram-канале адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман, передаёт СПЖ.

Он отметил, что суд принял решение в отсутствие защитников Лавры, отклонив их просьбу перенести заседание по объективным причинам.

«От представителей монастыря поступили ходатайства о том, чтобы отложить судебное заседание в связи с участием в других процессуальных действиях, которые объективно делают невозможным участие в заседании суда, — рассказал адвокат. — Суд отклонил эти ходатайства и решил провести первое заседание по сути дела без представителей монастыря, и сразу вынес решение. Таким образом, суд даже не дал стороне истца возможности предоставить на судебном заседании свои объяснения, задать ответчику вопросы, принять участие в дебатах и довести до сведения суда и общественности свою правовую позицию».

Отец Никита подчеркнул, что суд имел все основания для того, чтобы отложить заседание, и принятое решение «демонстрирует проявление административного давления на суд в контексте сообщений министра культуры и информационной политики Украины относительно ожиданий власти о принятии судами решений по возвращению Лавры государству».

По словам адвоката, монастырь обязательно будет подавать апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда «с целью достижения справедливости и восстановления нарушенных прав прихожан Украинской Православной Церкви».

В начале января 2023 года министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что монастырь УПЦ лишили права пользования Успенским собором и Трапезной церковью.

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