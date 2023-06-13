По мнению раскольников, необходимо удалить изображения русских святых из храмов и переименовать их в честь исключительно «украинских подвижников»…

«Митрополит» ПЦУ Александр Драбинко и «протоиерей» Георгий Коваленко, которые перешли к раскольников, предав свою Матерь-Церковь — УПЦ, заявили, что храмы Украинской Православной Церкви нуждаются в «дерусификации» и «декоммунизации». Свою идею предатели Украинской Православной Церкви, озвучили в ходе конференции на тему «Религиозные организации во время войны: примеры сплоченности и риски для устойчивости», сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

По словам бывшего священника Георгия Коваленко, «религиозные общины, которые переходят в „ПЦУ“, сталкиваются с тем, что в интерьере церквей остаются российские имперские символы». Поэтому, продолжил «священник», «процесс декоммунизации должен касаться и внутреннего облика церквей, и названий храмов».

Запрещённый в служении митрополит Александр Драбинко, который возглавляет епархию «ПЦУ» на территории Киевской области, высказал мнение, что присоединение храмов УПЦ к организации Думенко и их «дерусификая» и «декоммунизация» «являются одними из важнейших задач на Киевщине».

Под «декоммунизацией» церковные националисты Коваленко и Драбинко имеют в виду не только демонтаж неких «имперских символов», но и изображений русских святых, а также переименование храмов, носящих имена святого благоверного князя Александра Невского, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской, Царской семьи Государя Николая II и других.

Не случайно, ранее глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что украинцы должны отказаться от своих святых, в честь которых их крестили, если эти святые имеют отношение к Русской Православной Церкви или России.

В свою очередь, первый замглавы Госэтнополитики Виктор Войналович на той же конференции сказал, что сегодня есть необходимость в «духовной деколонизации украинского пространства», чтобы «освободить Украину от влияния российских православных идеологий».

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