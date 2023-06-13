Русская линия
Сводка новостей от 13 июня 2023

Александр Драбинко и Георгий Коваленко намерены заняться «дерусификацией» захваченных храмов УПЦ
По мнению раскольников, необходимо удалить изображения русских святых из храмов и переименовать их в честь исключительно «украинских подвижников»…

Александр Драбинко и Георгий Коваленко «Митрополит» ПЦУ Александр Драбинко и «протоиерей» Георгий Коваленко, которые перешли к раскольников, предав свою Матерь-Церковь — УПЦ, заявили, что храмы Украинской Православной Церкви нуждаются в «дерусификации» и «декоммунизации». Свою идею предатели Украинской Православной Церкви, озвучили в ходе конференции на тему «Религиозные организации во время войны: примеры сплоченности и риски для устойчивости», сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

По словам бывшего священника Георгия Коваленко, «религиозные общины, которые переходят в „ПЦУ“, сталкиваются с тем, что в интерьере церквей остаются российские имперские символы». Поэтому, продолжил «священник», «процесс декоммунизации должен касаться и внутреннего облика церквей, и названий храмов».

Запрещённый в служении митрополит Александр Драбинко, который возглавляет епархию «ПЦУ» на территории Киевской области, высказал мнение, что присоединение храмов УПЦ к организации Думенко и их «дерусификая» и «декоммунизация» «являются одними из важнейших задач на Киевщине».

Под «декоммунизацией» церковные националисты Коваленко и Драбинко имеют в виду не только демонтаж неких «имперских символов», но и изображений русских святых, а также переименование храмов, носящих имена святого благоверного князя Александра Невского, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской, Царской семьи Государя Николая II и других.

Не случайно, ранее глава «ПЦУ» Епифаний Думенко заявил, что украинцы должны отказаться от своих святых, в честь которых их крестили, если эти святые имеют отношение к Русской Православной Церкви или России.

В свою очередь, первый замглавы Госэтнополитики Виктор Войналович на той же конференции сказал, что сегодня есть необходимость в «духовной деколонизации украинского пространства», чтобы «освободить Украину от влияния российских православных идеологий».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Санкт-Петербурге молитвенно отметили 165-летие освящения Исаакиевского собора
Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий совершил в храме Божественную литургию и возглавил Крестный ход, в котором также принял участие губернатор Александр Беглов...

Александр Драбинко и Георгий Коваленко намерены заняться «дерусификацией» захваченных храмов УПЦ
По мнению раскольников, необходимо удалить изображения русских святых из храмов и переименовать их в честь исключительно «украинских подвижников»...

Киевский суд подтвердил «законность» изъятия Верхней лавры у УПЦ
Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Киево-Печерской лавры к одноименному Национальному заповеднику...

В Элладской Церкви началась дискуссия, можно ли девушкам прислуживать в алтаре
Этот вопрос может рассмотреть Св. Синод ЭПЦ после скандала, вызванного допуском девушек в алтарь в церкви св. Николая в центральном афинском районе Плака...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти брата Царя-Мученика Николая II Великого князя Михаила Александровича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика