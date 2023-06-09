Власти Эстонии запретили въезд в страну Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел балтийской республики.

«В пятницу, 9 июня, министр иностранных дел Маргус Цахкна пересмотрел так называемый список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 людям, в том числе главе Русской Православной Церкви Патриарху Кириллу», — говорится в сообщении.

«Список Магнитского», по решению правительства Эстонии был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, установленного в 2018 году. По словам Маргуса Цахкна, этим людям был запрещён въезд, потому что они участвовали «в серьёзных нарушениях прав человека или способствовали их нарушению». Чем провинился Святейший Патриарх Кирилл перед эстонскими властями, остаётся только догадываться.

В свою очередь, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале отметил, что таким образом эстонские власти пытаются наказать Святейшего Патриарха Кирилла и разлучить его с эстонской паствой.

«Можно с полной уверенностью констатировать, что этот запрет абсолютно контрпродуктивный. Никакие санкции не могут заставить Предстоятеля Русской Православной Церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от неё, на что, по всей видимости, рассчитывали эстонские власти. Разделить паству и её пастыря, пусть и проживающих по разные стороны государственной границы, также не получится. Молитвенная связь неразрывна и находится вне досягаемости и компетенции светских властей, как бы недоброжелателям ни хотелось обратного», — заявил Владимир Легойда.

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