8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы мобилизованных и вынужденно участвовавших в боевых действиях на украинской стороне военнопленных закарпатского происхождения.

В данной акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Со своей стороны вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в комментарии ресурсу Blikk сообщил, что речь идёт об 11-ти жителях Закарпатья, которые были мобилизованы украинскими властями, а затем попали в плен, сообщает Телеграм-канал Страна.ua.

Шемьен отказался раскрыть подробности состоявшегося обмена, но заявил, что «всё это жест Русской Православной Церкви в сторону Венгрии. Эти люди обязаны своей свободой Русской Православной Церкви». Что касается своего участия в прошедших переговорах и обмене, Шемьен заявил: «Это мой человеческий и патриотический долг».

Тем временем, украинские власти уже выразили своё недовольство обстоятельствами состоявшегося освобождения пленных. Так МИД Украины указал, что не был проинформирован о планах России передать Венгрии 11 закарпатских венгров.

«Освобождение украинских военнопленных — это всегда хорошая новость. В то же время, украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами», — заявил спикер министерства Олег Николенко.

В связи с этим в МИД Украины пригласили временного поверенного Венгрии для «предметного разговора». Ему «особо отметили» необходимость координации с Киевом по вопросу обмена пленных.

«Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь», — сообщает Николенко.

Правда, большой вопрос захотят ли освобожденные венгры возвращаться на Украину, где их вновь могут отправить на фронт.

Русская линия