Русская линия
Сводка новостей от 9 июня 2023

Жолт Шемьен: «Эти люди обязаны своей свободой Русской Православной Церкви»
Власти Венгрии поблагодарили Московский Патриархат за содействие в освобождении 11-ти украинских военнопленных, переданных Венгрии…

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы мобилизованных и вынужденно участвовавших в боевых действиях на украинской стороне военнопленных закарпатского происхождения.

В данной акции, обусловленной побуждениями христианского человеколюбия, от Московского Патриархата приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Со своей стороны вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен в комментарии ресурсу Blikk сообщил, что речь идёт об 11-ти жителях Закарпатья, которые были мобилизованы украинскими властями, а затем попали в плен, сообщает Телеграм-канал Страна.ua.

Шемьен отказался раскрыть подробности состоявшегося обмена, но заявил, что «всё это жест Русской Православной Церкви в сторону Венгрии. Эти люди обязаны своей свободой Русской Православной Церкви». Что касается своего участия в прошедших переговорах и обмене, Шемьен заявил: «Это мой человеческий и патриотический долг».

Тем временем, украинские власти уже выразили своё недовольство обстоятельствами состоявшегося освобождения пленных. Так МИД Украины указал, что не был проинформирован о планах России передать Венгрии 11 закарпатских венгров.

«Освобождение украинских военнопленных — это всегда хорошая новость. В то же время, украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами», — заявил спикер министерства Олег Николенко.

В связи с этим в МИД Украины пригласили временного поверенного Венгрии для «предметного разговора». Ему «особо отметили» необходимость координации с Киевом по вопросу обмена пленных.

«Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь», — сообщает Николенко.

Правда, большой вопрос захотят ли освобожденные венгры возвращаться на Украину, где их вновь могут отправить на фронт.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: «Никакие санкции не могут заставить Предстоятеля Русской Православной Церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию»
В Русской Православной Церкви отреагировали на решение властей Эстонии запретить въезд в страну Патриарху Кириллу...

Жолт Шемьен: «Эти люди обязаны своей свободой Русской Православной Церкви»
Власти Венгрии поблагодарили Московский Патриархат за содействие в освобождении 11-ти украинских военнопленных, переданных Венгрии...

Без ограничения абортов Россия продолжит стремительно вымирать
Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора призвал власти вывести аборты из системы ОМС и запретить их производство частным клиникам...

В Тамбове и Томске вскоре откроются отделения Всемирного Русского Народного Собора
Новые отделения будут поддерживать церковно-государственные инициативы в вопросах защиты традиционных ценностей...

В Санкт-Петербурге помянули Императора Петра Великого
12 июня исполняется 351 год со дня рождения русского Государя...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого праведного Иоанна Русского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика