Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора призвал власти вывести аборты из системы ОМС и запретить их производство частным клиникам…

7 июня 2023 года в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоялось итоговое пленарное заседание III Общероссийского Кузбасского форума Всемирного Русского Народного Собора на тему «Институт семьи как основа современного общества и залог успешной государственной политики Российской Федерации в XXI веке», сообщает Патриархия.Ru.

В торжественном мероприятии приняли участие духовенство Кузбасской митрополии, студенты Кузбасской духовной семинарии, представители органов власти региона, преподаватели высших учебных заведений, деятели науки и культуры, медицинские работники, делегаты от общественных и конфессиональных объединений региона, а также журналисты, представители регионального отделения ВРНС в Кузбассе.

Почётными гостями форума стали заместитель главы ВРНС Константин Малофеев, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, депутат Государственной Думы, член Комитета по вопросам семьи женщин и детей Инга Юмашева, журналист телеканала «Царьград» Никита Комаров, член комитета Государственной Думы по охране здоровья Вероника Власова.

Пленарное заседание возглавили сопредседатели регионального отделения ВРНС по Кемеровской области — Кузбассу митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и П. Савкин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, заместитель главы ВРНС Константин Малофеев.

Собравшихся приветствовал глава Кузбасской митрополии. Подводя итоги проведенной накануне работе четырех тематических секций, владыка Аристарх объявил о том, что будет подготовлен документ, который обобщит все значимые предложения и инициативы, прозвучавшие во время мероприятий.

В своем обращении к участникам форума губернатор Кузбасса отметил, что традиционные, семейные ценности, духовно-нравственное здоровье кузбассовцев всегда занимает важнейшее место в политике региона. Заместитель главы ВРНС представил слушателям картину попытки навязывания всему миру главами транснациональных корпораций человекоубийственных, сатанинских традиций и практик. Священник Феодор Лукьянов выступил с докладом о способах снижения числа абортов и методах стимулирования рождаемости в нашей стране. В. Власова рассказала о семейных ценностях как основе репродуктивного здоровья.

После всех выступлений слушатели смогли задать вопросы и высказать свое мнение относительно поднятых вопросов.

Завершая встречу, митрополит Аристарх зачитал итоговую резолюцию пленарного заседания форума с анализом сформулированных в документе инициатив. Архиерей подчеркнул, что итоги проведенного форума должны стать руководством к действию, способным повлиять на развитие нашей страны.

Участники Форма, в частности, выступили с призывом к властям на законодательном уровне полностью исключить аборты из перечня услуг, оказываемых частными медицинскими организациями, а также вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. «Сочетание таких законодательных мер является условием действительного сокращения абортов», — говорится в резолюции.

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