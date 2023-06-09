Региональные отделения Всемирного Русского Народного Собора планируется открыть в июне в Томске и Тамбове, заявил заместитель председателя собора Константин Малофеев, передаёт ТАСС.

«В стране существует 63 отделения Всемирного Русского Народного Собора. В ближайшее время откроем в Тамбове и Томске», — сказал Малофеев.

В секретариате Собора уточнили, что реготделение в Тамбове планируется открыть 21 июня. Его сотрудники будут увеличивать взаимодействие епархии с властью и общественностью, а также окажут поддержку при восстановлении исторических и культурных мест.

При этом в Томске, по данным руководителя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии протоиерея Андрея Турова, планируется наладить диалог с молодежью.

«Томск — университетский город, очень важно выстраивать современный диалог с молодежью, для которой важны вопросы выбора нравственного базиса и выбора ценностей, на которых строится жизнь», — отметил священник.

Всемирный Русский Народный Собор был создан в 1993 году по инициативе Русской Православной Церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. Главой Собора является Святейший Патриарх Кирилл.

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