Русская линия
Сводка новостей от 9 июня 2023

В Тамбове и Томске вскоре откроются отделения Всемирного Русского Народного Собора
Новые отделения будут поддерживать церковно-государственные инициативы в вопросах защиты традиционных ценностей…

Всемирный Русский Народный СоборРегиональные отделения Всемирного Русского Народного Собора планируется открыть в июне в Томске и Тамбове, заявил заместитель председателя собора Константин Малофеев, передаёт ТАСС.

«В стране существует 63 отделения Всемирного Русского Народного Собора. В ближайшее время откроем в Тамбове и Томске», — сказал Малофеев.

В секретариате Собора уточнили, что реготделение в Тамбове планируется открыть 21 июня. Его сотрудники будут увеличивать взаимодействие епархии с властью и общественностью, а также окажут поддержку при восстановлении исторических и культурных мест.

При этом в Томске, по данным руководителя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии протоиерея Андрея Турова, планируется наладить диалог с молодежью.

«Томск — университетский город, очень важно выстраивать современный диалог с молодежью, для которой важны вопросы выбора нравственного базиса и выбора ценностей, на которых строится жизнь», — отметил священник.

Всемирный Русский Народный Собор был создан в 1993 году по инициативе Русской Православной Церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. Главой Собора является Святейший Патриарх Кирилл.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: «Никакие санкции не могут заставить Предстоятеля Русской Православной Церкви изменить свою христианскую, пастырскую позицию»
В Русской Православной Церкви отреагировали на решение властей Эстонии запретить въезд в страну Патриарху Кириллу...

Жолт Шемьен: «Эти люди обязаны своей свободой Русской Православной Церкви»
Власти Венгрии поблагодарили Московский Патриархат за содействие в освобождении 11-ти украинских военнопленных, переданных Венгрии...

Без ограничения абортов Россия продолжит стремительно вымирать
Кузбасский форум Всемирного Русского Народного Собора призвал власти вывести аборты из системы ОМС и запретить их производство частным клиникам...

В Тамбове и Томске вскоре откроются отделения Всемирного Русского Народного Собора
Новые отделения будут поддерживать церковно-государственные инициативы в вопросах защиты традиционных ценностей...

В Санкт-Петербурге помянули Императора Петра Великого
12 июня исполняется 351 год со дня рождения русского Государя...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти святого праведного Иоанна Русского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика