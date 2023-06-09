В Санкт-Петербурге помянули Императора Петра Великого
12 июня исполняется 351 год со дня рождения русского Государя…
9 июня 2023 года у гробницы Императора Петра Великого в соборе Петропавловской крепости Санкт-Петербурга митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил заупокойную литию по Государю, сообщает ИА «Вода живая».
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич и иерей Сергий Шкотов. Богослужение было приурочено к 351-летию со дня рождения основателя Северной столицы.
Среди молящихся были губернатор города на Неве Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель комитета по культуре Федор Болтин, начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными организациями Владимир Иванов, директор Музея истории города Владимир Кириллов, представители ВМФ России.
Владыка Варсонофий, Александр Беглов и Владимир Кириллов возложили цветы на могилу Императора.
Стоит отметить, что Государь Пётр I родился в день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена обители Далматской, 30 мая 1672 года (по старому стилю). В наше время память этого святого отмечается 12 июня.