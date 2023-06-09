Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу простым солдатом и участвовал в русско-турецкой войне. Во время Прутского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину, в Малую Азию, в селение Прокопий (по-турецки Уркюп).

Турки безуспешно пытались обратить его в ислам. Святой Иоанн не прельстился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет магометанство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не сможешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру».

Хозяин, видя бесстрашие пленника, перестал его мучить и принуждать отречься от православия, поручив следить за скотом. Здесь же в стойле была поставлена для Иоанна постель. Несмотря на то, что окружающие часто издевались над Иоанном, видя его усердие в работе, святой не только продолжал стараться, но при случае помогал хозяевам в работе и утешал в беде. Добросердечие святого пришлось по душе главе дома. Он стал настолько доверять Иоанну и уважать его за честность, что предложил жить, как свободному. Однако подвижник предпочел остаться на конюшне, где никто не мешал ему каждой ночью молиться Богу.

Иногда он покидал свое тихое убежище и под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался Святых Христовых Таин. Несмотря на свою бедность, он всегда помогал нуждающимся.

Праведная кончина святого последовала 27 мая 1730 года после приобщения Святых Тайн Христовых. Хозяин позвал священников. На погребении были все христиане, жившие в Прокопии. Через три с половиной года были обретены его нетленные мощи и перенесены в храм вмч. Георгия. Нового святого стали почитать не только православные, но и армяне, и турки.

В 1881 году часть мощей была перенесена в русский Пантелеимонов монастырь на Афоне. Другая часть в 1924 году была помещена в храме св. Иоанна Русского на острове Эвбия, где находится и по сей день.

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