В Константинопольском Патриархате раздражены тем, что Патриарх Сербский Порфирий и Архиепископ Охридско-Македонский Стефан вместе отметили год македонской автокефалии…

3 июня 2023 года на инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана состоялась встреча Константинопольского Патриарха Варфоломея с президентом Северной Македонии Стево Пендаровским, после чего профанарские церковные СМИ Македонии начали обширную атаку на Сербского Патриарха Порфирия, а также Македонскую Церковь, «проявляющую излишнюю мягкотелость по отношению к Сербской Православной Церкви», сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Начавшая информационная кампания свидетельствует о том, что на Фанаре крайне недовольны активным сближением Сербской и Македонской Православных Церквей, ведь здесь рассчитывали, что смогут управлять македонцами подобно тому, как фанариоты сейчас управляют украинскими раскольниками из «ПЦУ». Однако, этого не случилось — вместо активного сближения с Фанаром и фактическим подчинением ему Македонская Церковь стала проявлять полную независимость и сближаться с Сербским Патриархатом.

Особое раздражение фанариотов, безусловно, вызовет тот факт, что 7 июня 2023 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий и Архиепископ Охридско-Македонский Стефан, несмотря на всю критику в СМИ, вместе отслужили Божественную литургию в храме Святой Софии в Охриде, торжественно ознаменовав первую годовщину вручения Предстоятелем Сербской Православной Церкви Томоса об автокефалии главе Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии. О торжествах сообщает портал Православие.Ru.

Не исключено, что развязанная в Македонии антисербская информационная кампания в СМИ как раз и была призвана сорвать данные торжества и отменить приезд в Охрид Сербского Патриарха Порфирия. Однако, этого не случилось.

Таким образом, торжества сербов и македонцев по поводу годовщины македонской автокефалии стали настоящим ударом по претензиям Патриарха Варфоломея, всеми силами стремящегося утвердить себя восточным папой Римским.

Как известно, на Фанаре считают, что только он имеет право давать той или иной Церкви Томос об автокефалии, а выданная ранее Македонской Церкви «Грамота об автокефалии» со стороны Сербского Патриархата — ничего не значит. Тем не менее, в Охриде, похоже, думают иначе, и нынешние торжества — это событие, которое способствует утверждению права той или иной Поместной Матери-Церкви давать автокефалию своей бывшей части без всякой оглядки на Фанар.

Русская линия