6 июня 2023 года, в день 35-летия прославления блаженной Ксении Петербургской, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил Божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове, а также освятил памятник святой перед её часовней, сообщает ИА «Вода живая».

Владыке сослужили епископы Выборгский и Приозерский Игнатий, Кронштадтский Назарий, Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, Петергофский Силуан, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василеостровского округа, настоятель протоиерей Евгений Шогенов с клиром, иерей Павел Ермошкин и другие священнослужители.

Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, другие представители органов власти.

«В этом году мы отмечаем 35-летие прославления великой подвижницы — Ксении Блаженной — на Поместном Соборе в 1988 году, — сказал владыка в проповеди. — Не только в дни её памяти, но и в остальное время народ нескончаемым потоком прибывает в храм и часовню Смоленского кладбища, чтобы помолиться у святой и просить её помощи у престола Господня. Северная столица строилась в восемнадцатом веке, и первой её святой стала Ксения. В каждом селе и городе есть храмы или монастыри, посвящённые святым, мощи или могилы подвижников. Эти святые являются духовным фундаментом этих мест. В Санкт-Петербурге таким основанием стала блаженная Ксения. Она подвизалась здесь сорок пять лет в подвиге юродства. Господь взирал на неё, благословлял и имел благоволение к строительству города, который стал имперской столицей».

«Народ знал Ксению при жизни и стал почитать её после кончины, — продолжил архипастырь. — Подвиг, который она взяла на себя, очень тяжёлый. Редко кто из людей берётся за него, и Господь не всем благословляет его нести: человек полностью отдаёт себя в руки Божии, исполняет заповеди и подражает Христу в том, что полностью отрекается от личного имущества, жизни, свойственной обычным людям, и, как странник, ходит по земле. Таким был Спаситель, не имея, где преклонить главу, по слову Евангелия, так часто и юродивые живут возле храмов или у кого-либо, стараются подражать Христу. Они выбирают этот подвиг, потому что так полюбили Его, что готовы пожертвовать Ему всё, в том числе ум — самое ценное, что есть в человеке. И в „безумии“ начинают любить Христа. Не каждому такое под силу. Они рассуждают так: раз мир во всей совокупности греховной отрекается от Спасителя, распял Его и не принимает, то и мы не будем принимать мир, откажемся от всего мирского и будем жить по заповедям Божиим, распиная плоть „со страстьми и похотьми“ (Гал. 5:24), перенося скорби, страдания, болезни и поношения. Господь за такой подвиг даёт людям дары прозорливости, целительства. Блаженная Ксения ещё при жизни их имела и многим помогала в трудных обстоятельствах. Часто люди уповают не на Бога, а на свои силы, власть и богатство. Это большое заблуждение, имеющее негативные последствия. Мы не знаем, что случится завтра — пожар, землетрясение, наводнение — и у имеющих власть и богатство всё исчезнет. Если ещё и Бога в душе не было, человек останется один на один с внутренней пустотой. А если у верующего что-то случится, он отнесётся к этому, как библейский Иов: „Бог дал — Бог взял“. Неверующим людям трудно переживать катастрофы, войны, болезни, а нам проще, потому что мы с Господом».

«Блаженная Ксения от всего отказалась и ходила с проповедью покаяния, помогала людям, молилась за город святого Петра, помогала строить храм. Она занималась только тем, что считала нужным ради Христа, посвятила всю жизнь Ему, и ничто не могло её отклонить от Него — ни гонения, ни поношения. Ксения была всегда со Христом, поэтому прославлена как первоначальная святая Санкт-Петербурга. В следующем году исполняется 300 лет перенесения в Северную столицу мощей благоверного великого князя Александра Невского. Он тоже стал духовным основанием города, мы обращаемся к нему каждый день, приходим в лавру его имени и молимся ему. Город не стоит без праведников, и слава Богу, Господь его благословляет. Нам нужна помощь святых и уверенность в их помощи. Только тот, кто с Богом, может одержать победу. Поэтому наш народ должен сплотиться, приходить в храмы, молиться и укрепляться», — завершил проповедь митрополит Варсонофий.

Храму была подарена икона Святой Троицы. Митрополит Варсонофий преподнес владыкам Игнатию, Назарию, Мстиславу и Силуану по панагии с изображением Ксении Блаженной, а Александру Беглову и Александру Бельскому — по иконе святой. Глава города подарил храму мощевик для частиц святых мощей.

Затем митрополит Варсонофий и сопровождавшие его лица прошли к часовне блаженной Ксении и торжественно открыли памятник святой, установленный рядом с часовней.

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