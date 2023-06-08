7 июня 2023 года папа Римский Франциску перенес операцию на брюшной полости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, хирургическое вмешательство прошло под общим наркозом в римской больнице имени Агостино Джемелли — операция прошла «без осложнений».

«Операция завершилась, прошла без осложнений и длилась три часа», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

Как сообщило агентство ANSA, 86-летний папы доставлен в палату.

Ранее в пресс-службе сообщили, что операция понадобилась из-за «ущемлённой послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы». Она включала лапаротомию и пластику брюшной стенки с протезированием".

Глава Ватикана может провести в больнице несколько суток, все его аудиенции отменены на 10 дней.

В июле 2021 года папа Франциск уже был прооперирован в этом же медицинском учреждении по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Тогда он провёл в больнице 10 дней.

Стоит отметить, что нынешний папа Римский, в отличие от папы-поляка Иоанна Павла II Войтылы, не является сторонником агрессивного католического прозелитизма на канонической территории Русской Православной Церкви, а потому в России со вниманием относятся к новостям о здоровье главы Католической церкви.

Русская линия