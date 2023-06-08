Русская линия
Сводка новостей от 8 июня 2023

Папа Римский Франциск попал в больницу
Глава Ватикана перенёс трёхчасовую операцию на брюшной полости…

Папа Римский Франциск7 июня 2023 года папа Римский Франциску перенес операцию на брюшной полости. Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола, хирургическое вмешательство прошло под общим наркозом в римской больнице имени Агостино Джемелли — операция прошла «без осложнений».

«Операция завершилась, прошла без осложнений и длилась три часа», — сообщили в пресс-службе Ватикана.

Как сообщило агентство ANSA, 86-летний папы доставлен в палату.

Ранее в пресс-службе сообщили, что операция понадобилась из-за «ущемлённой послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы». Она включала лапаротомию и пластику брюшной стенки с протезированием".

Глава Ватикана может провести в больнице несколько суток, все его аудиенции отменены на 10 дней.

В июле 2021 года папа Франциск уже был прооперирован в этом же медицинском учреждении по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Тогда он провёл в больнице 10 дней.

Стоит отметить, что нынешний папа Римский, в отличие от папы-поляка Иоанна Павла II Войтылы, не является сторонником агрессивного католического прозелитизма на канонической территории Русской Православной Церкви, а потому в России со вниманием относятся к новостям о здоровье главы Католической церкви.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Санкт-Петербурге торжественно отметили 35-летие прославления блаженной Ксении Блаженной
В ходе торжеств митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий открыл и освятил памятник святой перед её часовней...

В Кремле заявили о готовности вести диалог с Ватиканом о ситуации на Украине
Папский посланник по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи вслед за Киевом готовится посетить Москву...

Папа Римский Франциск попал в больницу
Глава Ватикана перенёс трёхчасовую операцию на брюшной полости...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика