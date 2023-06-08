Информационная кампания против владыки началась после его проповеди в Лепосавиче на день Святого Духа, в которой он призвал сербов защищать свои святыни…

Косовские СМИ обрушились с резкими обвинениями и клеветой в адрес епископа Рашко-Призренского Феодосия за его проповедь на Божественной литургии в Лепосавиче на день Святого Духа 5 июня, сообщает Православие.Ru.

Приштинская «Газета экспресс» традиционно обвинила владыку в том, что он якобы подталкивал сербов к насилию. В этом обвинении нет ничего нового, потому что косовские СМИ и политики постоянно обвиняют Сербскую Церковь, что она самим фактом своего существования на протяжении столетий на Балканах, постоянно всех подстрекает к насилию.

«Приезд Феодосия в Лепосавич был с целью подстрекать сербских националистов. Аналогичные визиты во время войны совершали и сербские церковные иерархи, которые „благословляли“ и подстрекали сербских преступников к преступлениям против албанского населения Косово», — пишет «Газета экспресс».

Албанцам не понравились вот эти слова владыки, произнесённые на Литургии в Лепосавиче:

«День Святого Духа собрал нас вместе, чтобы мы прежде всего обрели мир в своих душах. Мы молим Бога вселить мир в наши сердца и души и передать его нашим семьям и нашему обществу. Это мир, который исходит от Того, Кто является источником живой воды, источником мира, любви и всего доброго. Да благословит Господь всех жителей этого города выстоять и выжить, но уповая на Господа и Его помощь. Здесь мы на своём месте. Что мы обязаны делать, так это защищать нашу страну, наш народ и наши святыни. Дай Господь, чтобы во время, в которое мы живем, в которое мы проходим великие испытания и, я бы сказал, жизненный экзамен: кто мы, какие мы, насколько мы сильны, какие мы смиренные и терпеливые, как много у нас любви. От всего этого зависит, сумеем ли мы, подобно нашим предкам, сохранить всё, что нам дано Богом: и эту землю, и эти святыни. От нас зависит, будем ли мы такими, какими хочет нас видеть Господь, и какими нас видит Господь».

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