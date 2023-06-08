В Кремле заявили о готовности вести диалог с Ватиканом о ситуации на Украине

Папский посланник по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву, заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью газете Corriere della Sera, уточнив, что не знает, когда этот визит состоится, передаёт РИА Новости.

«Как со стороны (Владимира) Зеленского, так и со стороны Кремля в последнее время я читал весьма негативные заявления о возможном посредничестве. И в такой застойной ситуации то, что посланник папы Римского поехал на Украину и получил согласие от Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, — это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», — заявил он в интервью.

Говоря о визите кардинала Маттео Дзуппи в Киев, целью которого было выслушать позицию украинских властей по урегулированию конфликта, глава российских католиков подчеркнул, что ему «представляется очень важным, чтобы могло быть услышано также предложение со стороны Москвы».

По словам архиепископа Паоло Пецци, визит папского посланника в Москву сможет также «содействовать возможности возобновления диалога для проведения встречи» между папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Что касается самого диалога, то здесь у меня не сложилось впечатления, что между двумя Церквами наступило охлаждение. На Пасху я был у Патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания», — отметил он.

Во вторник кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Ватикан охарактеризовал эту поездку как «краткую, но насыщенную». В сообщении отмечалось, что результаты состоявшихся в Киеве переговоров «будут представлены вниманию Святого отца и, несомненно, будут полезны для оценки шагов, которые необходимо продолжать предпринимать как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к справедливому и прочному миру».

Ватикан объявил 20 мая, что папа Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести «миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине, в надежде. что это может открыть путь к миру».

Позднее государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин пояснил, что Дзуппи является единственным посланником папы Римского по поиску путей мирного урегулирования на Украине. По его словам, миссия кардинала должна заключаться в том, чтобы «попытаться помочь по возможности сблизить стороны, создать предварительные условия, создать некоторую благоприятную среду» для урегулирования конфликта. Госсекретарь также отметил, что собеседниками Дзуппи будут Москва и Киев, но отказался назвать даты его визитов.

Впрочем, ждать каких-то подвижек в вопросе прекращения конфликта на Украине от Ватикана не приходится.

Русская линия