Требование Министерства культуры и информационной политики Украины о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении Национальному заповеднику всех зданий и другого имущества, находящегося в пользовании монастыря Святая Успенская Киево-Печерская Лавра Украинской Православной Церкви, является незаконным. Об этом заявил Юридический отдел УПЦ, комментируя сообщение Минкульта от 6 июня 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Данное требование является незаконным и безосновательным, как и одностороннее расторжение договора, и не подлежит исполнению, поскольку на сегодняшний день дело рассматривается в судебном порядке и любые действия по лишению права пользования УПЦ Лаврой являются незаконными», — заявили в Отделе.

Здесь подчеркнули, что монастырь «не подписывал акт приема-передачи, и соответственно не передавал имущество, которым пользуется согласно действующему договору». «Монастырь не получал заключения комиссии МКИП по приёму-передаче государственного имущества Лавры. Также монастырь не получал Акт о результатах проверки, которым якобы установлены нарушения условий Договора пользования имуществом, не получал документов, на основании которых сделан данный вывод. Указанный Акт монастырь неоднократно пытался получить, однако ответом было сообщение, что запрашиваемая информация имеет гриф ограничения доступа „Для служебного пользования“ и поэтому не может быть предоставлена», — отметили в УПЦ.

Кроме того, в настоящее время в Хозяйственном суде Киева находится на рассмотрении дело по иску Заповедника к Монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также другое дело по иску Монастыря к Заповеднику о признании недействительным одностороннего отказа Заповедника от Договора, на основании которого монастырь с 2013 года пользуется лаврскими зданиями и сооружениями. Судебное рассмотрение дел продолжается, но в настоящее время нет решения по данному поводу.

«Учитывая изложенное, требование о прекращении пользования и возврате государственного имущества является незаконным и не подлежит исполнению. На сегодняшний день спор рассматривается в суде, поэтому любые действия по расторжению Договора пользования культовыми зданиями и сооружениями в одностороннем порядке являются незаконными и не подлежат исполнению», — сказано в комментарии Юридического отдела Украинской Православной Церкви.

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