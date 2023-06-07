Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале обратил внимание читателей, что ситуация вокруг Киево-Печерской лавры на Украине накаляется с каждым днём, и к сожалению, украинские чиновники близки к началу силового захвата обители.

«Киевский режим поставил ультиматум монахам Киево-Печерской лавры, потребовав от них в течение трех дней покинуть обитель. В противном случае министр культуры Украины Ткаченко грозит судом „для принятия соответствующего решения по устранению препятствия Заповеднику в пользовании имуществом“. Формально ссылаясь на „перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек“, министр тут же проговаривается (не в первый, впрочем, раз): лавра „должна быть украинской“, и точка», — отметил представитель Русской Православной Церкви.

При этом Владимир Легойда уверен, что братию обители не удастся запугать «никаким ультиматумами, однако перспектива силового захвата лавры становится всё более вероятной». «Вряд ли стоит надеяться на справедливость судебного разбирательства, о котором говорит министр. Как показывает практика, суды на Украине давно перестали быть беспристрастными и независимыми, за редким исключением», — заключил он.

Русская линия