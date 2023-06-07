Митрополит Видинский Даниил указал на страдания верующих канонической Церкви, «которые претерпевают насилие из-за своей веры» на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Украинская Православная Церковь доказала, что она мать этого народа, которая заботится о своих детях. И в то же время власти, и бо́льшая часть людей, имеющих сильно националистическое сознание, терпеть не могут своих соотечественников, исповедующих православную веру», — подчеркнул иерарх.

Владыка Даниил отметил:

«Готовятся даже такие законы, согласно которым украинцам невозможно будет исповедовать православную веру. Почему? Потому что есть „церковная“ структура, созданная несколько лет назад при существенной роли Константинопольского Патриархата, которая не без оснований не признана большинством Православных Церквей. Она имеет много проблем с иерархией, состоящей из нерукоположенных лиц, объявленных священниками и архиереями. Сами украинцы видят это и несколько лет терпят гонения. А теперь видят, как те, кто силой захватывают храмы Украинской Православной Церкви, сжигают их, разрушают, молятся потом в захваченных для „ПЦУ“ храмах. Это красноречиво говорит, какова их вера, каковы взгляды, поэтому люди не хотят к ним присоединяться — люди видят, что здесь вопрос стоит не о вере, а о сильно выраженном национализме. Это не православная вера, а „Украина превыше всего!“».

Как отметил болгарский иерарх, этот ярко выраженный национализм проявляет нетерпимость и по отношению к людям, идентифицирующим себя украинцами — «а что сказать, о людях, которые связывают себя с Россией, об этнических русских?». «Святой князь Владимир, который крестил народ, чьим был князем — украинцев или русских? Какой народ крестился в Киеве — украинский или русский, или единый народ, из которого произошли эти два? — предлагает задуматься митрополит Видинский Даниил. — Были стремления к независимости, но есть и множество людей, которые считают себя с русским народом одним целым. И это неудивительно после четырёх веков вместе».

Такая нетерпимость к Украинской Православной Церкви появилась не сегодня, констатировал архипастырь. «Ещё первый после переворота 2014 года президент Пётр Порошенко задумал создание „церковной“ структуры „ПЦУ“, которая была обособлена при помощи действий Константинопольского Патриархата, давшего ей „томос“. Во времена Петра Порошенко с 2014 по 2019 год, в конце его правления, был задуман и обсуждался закон о запрете Украинской Православной Церкви. Это ещё тогда дало повод националистически настроенным людям силой захватывать храмы и присоединять их к „ПЦУ“».

«Никакой народ не может принять такое, а на Украине это происходит, — подчеркнул митрополит Даниил. — Мы видим, что под угрозой не только вера, но и само физическое существование людей, не желающих быть в „ПЦУ“. Тогда зададим себе вопрос: эти люди не нуждаются ли в защите? Почему никто не говорит о происходящем? Почему везде, где сотрудничавшие с нацистской Германией подверглись осуждению, подобное не терпится в обществе, а на Украине не только допускается, но и восхваляется? Это ясно говорит о двуличии и лицемерии политиков, закрывающих глаза на происходящее».

Русская линия