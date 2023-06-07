На Украине судят очередного православного журналиста, выступавшего в защиту УПЦ и за единство РПЦ

5 июня 2023 года в Киеве состоялось заседание суда, на котором началось рассмотрение дела против известного православного публициста Дмитрия Скворцова, в своё время активно выступавшего в защиту Украинской Православной Церкви и за единство Русской Православной Церкви, а потому арестованного украинскими спецслужбами в феврале 2023 года.

Украинская прокуратура на основании материалов СБУ усмотрела в публикациях Дмитрия Скворцова «совершение государственной измены, то есть деяние умышленно совершенного гражданином Украины в ущерб информационной безопасности Украины, что выразилось в предоставлении иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины» (ч.1 ст. 111 УК Украины), сообщает Телеграм-канал «Мирослава Бердник».

Правда, ни мифические «представители иностранного государства», ни представители «иностранной организации» в обвинительном акте так и не названы. Более того, по признанию прокурора, они не установлены. Как не установлены, согласно тому же обвинительному акту, и обстоятельства «преступления», при которых Скворцов вступил в «неустановленный сговор» с неустановленными представителями неустановленной организации.

Одним словом, в неустановленное время, с неустановленными лицами в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах умышленно совершил государственную измену.

Всё это обвинение, составленное на основе следствия, проведённого СБУ, опирается исключительно на выводе одного единственного эксперта-лингвиста. Тем не менее, суд продлил содержание под стражей в СИЗО Дмитрию Скворцову ещё на 2 месяца. И нет никаких сомнений, что он получит реальный срок за защиту канонической Церкви.

Правда, есть надежда, что после обвинительного вердикта Россия сможет обменять Дмитрия Скворцова на украинских военнопленных, как это случилось с Яном Таксюрой. Но до этого ещё далеко.

Русская линия